Wlewam 100 ml do szklanki i chowam do szafki. Mole spożywcze uciekają w popłochu. Po 3 dniach mam spokój z molami. Sposób na pozbycie się moli spożywczych

Wrzucam do wody, a po 24 godzinach podlewam zamiokulkasa. Mam wysyp nowych pędów, a on rośnie jak szalony. Domowa odżywka do zamiokulkasa

Dzięki wysokiej zawartości wody, ogórki doskonale nawadniają organizm. Te warzywa składają się w około 96 proc. z wody, dlatego pomagają uzupełnić poziom płynów w organizmie, co czyni je idealną przekąską podczas gorących, letnich dni. Sprawdzą się także jako przekąska po treningu. Poza tym ogórki są znane ze swoich właściwości kojących skórę. Mogą pomóc nawilżyć i odżywić skórę. Plasterki ogórka nałożone na oczy mogą zmniejszyć obrzęki i odświeżyć zmęczone oczy. Dodatkowo ekstrakt z ogórka jest częstym składnikiem wielu produktów do pielęgnacji skóry. Niestety czasami zebrane ogórki okazują się gorzkie. Żeby temu zapobiec, warto wybierać odmiany oznaczone literą F1 np. Julian F1 lub Krak F1. Przyczyną goryczki w ogórkach jest także susza. Dlatego przy długotrwałych upałach warto podlewać ogórki deszczówką.

Sposób na gorzkie ogórki. Tak wykorzystasz je w kuchni

Jak pisaliśmy wyżej, za gorzki smak ogórków odpowiada kukurbitacyna. Substancja chroni rośliny przed pasożytami. Dla człowieka kukurbitacyna jest bezpieczna i często jest wykorzystywana w medycynie. Wspomaga wydzielanie soku żołądkowego, pobudza trawienie, działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie. Ma także działanie antynowotworowe. Jednak jej gorzki smak nie wszystkim odpowiada. Jednym ze sposobów na pozbycie się go w ogórkach jest ich ukiszenie. Jednak trzeba pamiętać, by nie używać wtedy suchych przypraw, bo te, zamiast zniwelować goryczkę, tylko ją spotęgują. Dlatego, jeśli używamy ziół, postawmy na świeże.

Właściwości zdrowotne ogórków

Ogórki zawierają mnóstwo cennych składników odżywczych. Są źródłem witamin K, C i A, a także minerałów, takich jak magnez, potas i mangan. Włączenie ogórków do diety może zapewnić szereg korzyści zdrowotnych. Jedzenie ogórków zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, reguluje ciśnienie krwi oraz oczyszcza organizm z nadmiaru wody i toksyn. Są bogate w błonnik, który pomaga regulować wypróżnienia i zapobiega zaparciom. Dodatkowo ogórki zawierają enzym zwany erepsyną, który pomaga w trawieniu białka .Jeśli szukasz zdrowej, niskokalorycznej przekąski, ogórki to doskonały wybór. W 100 gramach jest jedynie około 16 kalorii. Możesz więc cieszyć się nimi bez poczucia winy, jednocześnie zaspokajając głód. Ogórki mogą pomóc także w walce z nieświeżym oddechem. Umieszczenie plasterka ogórka na podniebieniu na 30 sekund może pomóc w wyeliminowaniu bakterii powodujących nieprzyjemną woń. Wysoka zawartość wody w ogórkach pomaga również stymulować produkcję śliny, co pomaga w wypłukiwaniu bakterii powodujących nieprzyjemny zapach.

