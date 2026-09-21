Sprawdzasz skład jedzenia. A czy sprawdzasz, w czym je przygotowujesz? Polacy coraz uważniej przyglądają się wyposażeniu kuchni

Polacy analizują skład żywności, lecz rzadko weryfikują bezpieczeństwo materiałów, z których wykonano naczynia kuchenne, co może mieć ukryte konsekwencje.

Badanie ujawnia: aż 37% konsumentów błędnie ufa, że produkty dopuszczone do sprzedaży w UE są zawsze bezpieczne, ignorując skład powłok.

Nie ryzykuj! Sprawdź, co jest kluczowe przy wyborze garnków i patelni, by gotować zdrowo i świadomie, unikając potencjalnych zagrożeń.

Czytanie etykiet, sprawdzanie składu produktów czy ograniczanie określonych składników na stałe weszły do codziennych nawyków wielu konsumentów. Znacznie rzadziej w tym samym kontekście mówi się jednak o garnkach, patelniach czy innych urządzeniach, których używamy każdego dnia.

Tymczasem badanie przeprowadzone na zlecenie marki Kohersen pokazuje, że zainteresowanie bezpieczeństwem materiałów nie kończy się wyłącznie na deklaracjach. 39 proc. respondentów zawsze lub często weryfikuje, z czego wykonane są sprzęty kuchenne i czy zastosowane materiały są bezpieczne, a kolejne 41 proc. robi to od czasu do czasu.

Bezpieczne, bo dopuszczone do sprzedaży? Tak zakłada część Polaków

Co ciekawe, większa świadomość nie oznacza jeszcze, że bezpieczeństwo materiałów jest dla wszystkich stałym kryterium wyboru. Wśród osób, które nie sprawdzają bezpieczeństwa materiałów lub nie potrafiły określić swojego podejścia, 37 proc. zakłada, że skoro dany produkt jest dostępny na rynku Unii Europejskiej, powinien być bezpieczny. Kolejne 22 proc. uważa, że ta informacja nie ma dla nich znaczenia, a 17 proc. przyznaje, że nie wie, gdzie jej szukać.

Dane te pokazują więc, że zainteresowanie składem i bezpieczeństwem materiałów rośnie, ale nie jest jeszcze jednakowo silne wśród wszystkich konsumentów. Dla części z nich informacje o powłokach, odporności na temperaturę czy zasadach użytkowania stają się elementem decyzji zakupowej, inni nadal pozostawiają tę ocenę regulacjom i producentom.

Przez lata, mówiąc o świadomym gotowaniu, skupialiśmy się głównie na tym, co trafia na nasz talerz. Dziś coraz częściej zwracamy uwagę także na to, w czym przygotowujemy posiłki. Badanie pokazuje, że wielu konsumentów już interesuje się składem materiałów i właściwościami powłok, ale wciąż nie dla wszystkich są to oczywiste kryteria wyboru. Dlatego tak ważne jest, aby producenci jasno komunikowali, z jakich materiałów wykonany jest produkt, jakie ma właściwości i jak należy go użytkować. Im bardziej czytelna jest ta informacja, tym łatwiej podjąć świadomą decyzję zakupową

- komentuje Katarzyna Głuszyk, brand managerka marki Kohersen.

Nie tylko cena i design. Co sprawdzić przed zakupem patelni?

Jakość wyposażenia kuchni ma dla konsumentów praktyczne znaczenie. Wśród osób, które same gotują w domu, 38 proc. wskazuje, że lepszej jakości garnki i patelnie zwiększyłyby wygodę korzystania z kuchni. To niemal tyle samo, co większy blat roboczy, wskazywany przez 39 proc. badanych.

Patelnie są też kategorią, która stosunkowo często pojawia się na zakupowej liście Polaków. 40 proc. respondentów kupiło patelnię w ciągu ostatniego roku, a kolejne 30 proc. - od roku do trzech lat wstecz.

Przy takim zakupie warto zatem zwracać uwagę nie tylko na cenę, wygląd, kompatybilność z rodzajem kuchenki czy łatwość czyszczenia. Do listy kryteriów dobrze dopisać także rodzaj zastosowanej powłoki, jej odporność na temperaturę i uszkodzenia oraz informacje o materiałach wykorzystanych do jej produkcji.

W profesjonalnej kuchni sprzęt pracuje bardzo intensywnie, dlatego szybko widać, jak duże znaczenie mają jakość wykonania, równomierne rozprowadzanie temperatury i trwałość powierzchni. Te same kryteria warto stosować także w domu. Dobra patelnia powinna pozwalać kontrolować temperaturę, równomiernie przygotowywać potrawy i nie wymagać dużej ilości tłuszczu. Ważne jest też prawidłowe użytkowanie - nawet dobrej jakości sprzęt będzie służył dłużej, jeśli korzystamy z niego zgodnie z zaleceniami producenta

- mówi Dariusz Baryga, prywatny szef kuchni i ambasador marki Kohersen.

Co właściwie kryje się pod pojęciem bezpiecznej powłoki?

Jednym z tematów, który coraz częściej pojawia się w dyskusji o materiałach mających kontakt z żywnością, jest obecność substancji fluorowanych. Przy wyborze patelni warto więc sprawdzić nie tylko jej właściwości nieprzywierające, ale również skład powłoki, odporność na wysoką temperaturę i informacje udostępniane przez producenta.

Konsumenci coraz częściej chcą wiedzieć nie tylko, jak dany produkt sprawdza się podczas gotowania, ale również z jakich materiałów został wykonany. W przypadku NX CERAMIC postawiliśmy na powłokę ceramiczną, w której nie stosujemy substancji fluorowanych ani metali ciężkich, a która zachowuje swoje właściwości w temperaturze do 300°C. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby konsument miał dostęp do konkretnych informacji i mógł świadomie ocenić, jaki sprzęt wybiera do swojej kuchni

- dodaje Katarzyna Głuszyk, brand managerka marki Kohersen.

Świadomy wybór nie kończy się na składzie produktu

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie marki Kohersen pokazują szerszą zmianę w sposobie myślenia o codziennych wyborach. Jeszcze niedawno świadome odżywianie kojarzyło się przede wszystkim z listą składników na opakowaniu. Dziś coraz częściej obejmuje cały proces przygotowywania posiłku - od zakupów spożywczych po wyposażenie, którego używamy w kuchni.

Widać to również w powodach zakupu sprzętów i akcesoriów kuchennych. Choć najczęściej impulsem pozostaje zużycie dotychczasowych produktów, 37 proc. badanych wskazuje potrzebę zakupu sprzętu lepszej jakości, 30 proc. chce w ten sposób podnieść standard swojej kuchni, a 27 proc. poszukuje bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Sprzęty kuchenne mają regularny i bezpośredni kontakt z przygotowywaną żywnością, dlatego przy ich wyborze warto poświęcić kilka minut nie tylko na porównanie ceny i designu, ale również na sprawdzenie, z czego zostały wykonane i jakie informacje na temat zastosowanych materiałów udostępnia producent.