Sypnij cienko pod krzewy hortensji jeszcze dziś. Wzmocnisz ją na upalne dni i zabezpieczysz podłoże przed utratą wilgoci. Domowy nawóz do hortensji 

Wysokie temperatury i intensywne słońce latem mogą niszczyć hortensje, prowadząc do więdnięcia, oparzeń i utraty ich bujnego kwitnienia.

Istnieje prosty, domowy sposób na wzmocnienie krzewów: fusy z kawy, które należy zastosować w odpowiednim momencie, aby zapobiec negatywnym skutkom upałów.

Sprawdź, jak prawidłowo wykorzystać ten naturalny składnik, by Twoje hortensje zachwycały pięknem przez całe lato, nawet w najbardziej palące dni!

Nawożenie hortensji latem. Co zrobić, aby krzewy pięknie kwitły?

Hortensje to jedne z najpiękniejszych krzewów ozdobnych, które zachwycają w wielu polskich ogrodach przez całe lato. Niestety wysokie temperatury i intensywne słońce może mieć negatywny wpływ na kwiaty w naszym ogrodzie, w tym także i bujnie kwitnące hortensje. Intensywne promieniowanie słoneczne, szczególnie w godzinach południowych, może powodować oparzenia słoneczne na liściach i pąkach kwiatów. Oparzenia te objawiają się brązowymi plamami i uszkodzeniami tkanek. Z kolei wysoka temperatura powoduje szybsze parowanie wody z liści i płatków kwiatów. Jeśli roślina nie otrzymuje wystarczającej ilości wody, zaczyna więdnąć i wysychać. Hortensje, które zakwitły w czasie upałów, mogą szybciej przekwitać i tracić swój urok. Upały powodują także stres cieplny u roślin, co osłabia ich odporność na choroby i szkodniki. Wówczas oprócz intensywniejszego nawadniania i w miarę możliwości osłaniania krzewów przed słońcem warto zadbać także o bogatsze nawożenie hortensji.

Domowy nawóz do hortensji na upały. Sypnij cienko pod krzewy jeszcze dziś, a wzmocnisz ją na upalne dni

Jednym z najskuteczniejszych nawozów do hortensji na czas upałów są fusy z kawy. Jednak należy pamiętać, aby zabieg wykonać jeszcze przed ich nadejściem, gdyż nadmiar zawartego w nich azotu może zaszkodzić roślinie. Jak stosować fusy z kawy pod hortensje? Nie należy rozsypywać grubej warstwy samych fusów kawy bezpośrednio na glebę, zwłaszcza gdy są mokre. Mogą stworzyć twardą, nieprzepuszczalną skorupę, która utrudnia wnikanie wody i powietrza do gleby, a także sprzyja rozwojowi pleśni. Po prostu rozsyp cienką warstwę (maksymalnie 0.5-1 cm) wokół hortensji, unikając bezpośredniego kontaktu z pniem. Następnie przykryj fusy grubszą warstwą tradycyjnego mulczu, np. kory sosnowej, zrębków drzewnych lub słomy.

Jak działają fusy z kawy na hortensje?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że fusy z kawy wzbogacają glebę w materię organiczną, poprawiając jej strukturę, napowietrzenie i zdolność do zatrzymywania wody. Jest to naprawdę ważne podczas suszy i upałów. Tworzy się z nich mulcz, który ogranicza parowanie wody z powierzchni gleby i chroni korzenie przed przegrzaniem. Fusy kawy będą się powoli rozkładać, wzbogacając glebę w azot i materię organiczną.

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Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie