A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać… No właśnie gdzie? Można wszędzie! Jeśli szukasz sposobu na podróżowanie „za darmo” i masz wolne cztery tygodnie, to być może wyruszysz na niesamowitą przygodę. - To prawdopodobnie „najlepsza wakacyjna oferta pracy” – zachęca Kiwi.com i trudno się nie zgodzić. Kiwi.com rekrutuje 6 osób na stanowisko World Travel Hacker. Wybrani kandydaci otrzymają budżet w wysokości 10 tys. euro na to, by w ciągu czterech tygodni odbyć podróż po całym świecie, stawić czoła wyzwaniom i zadaniom czekającym po drodze, a także udokumentować i zrelacjonować swoją przygodę w kanałach społecznościowych.

Jak podróżować za darmo? Zostań hakerem

W ciągu czterech tygodni zwycięska szóstka i ich towarzysze podróży zmierzą się z zadaniami i wyzwaniami związanymi z podróżowaniem, przygotowanymi przez Kiwi.com we współpracy z Visa, światowym liderem w dziedzinie płatności cyfrowych. Wybrani kandydaci będą potrzebować umiejętności filmowania, fotografowania oraz dokumentowania i relacjonowania swoich przygód, oraz najlepszych travel hacków w mediach społecznościowych. Wszystko, co uda im się zaoszczędzić z otrzymanego budżetu po ukończeniu wyzwań, trafi do ich kieszeni.

Co robi World Travel Hacker. Wyzwania pracy marzeń

Do zadań travel hackerów będzie zależała m.in.: rezerwacja taniego lotu w dowolnym miejscu, w tym wybór miejsca docelowego i płatność kartą Visa w aplikacji mobilnej Kiwi.com w mniej niż 3 minuty, jedzenie narodowych potraw 5 różnych krajów w ich stolicach w ciągu trzech dni lub wyszukanie miasta, w którym w ciągu jednego dnia można udać się na koncert, imprezę sportową i do parku rozrywki, wykorzystując do tego usługę Visa Concierge.

- „Ta praca nie jest dla każdego, ale niemal każdy chciałby taką mieć! Z pewnością nie jest to oferta dla zbyt wygodnych lub tych, którzy boją się robić rzeczy, o których inni tylko mówią; To idealna propozycja dla tych, którzy mają ducha przygody, wiedzą, jak znaleźć sprytne sposoby na tańsze podróżowanie i czerpią przyjemność z tworzenia zabawnych treści w mediach społecznościowych, dzięki czemu mogą dzielić się swoimi poradami dotyczącymi hackowania podróży, tak by wszyscy mogli z nich skorzystać ”- powiedział Golan Shaked, szef Kiwi.com Commercial Officer, którego zespół będzie zatrudniał kandydatów. „Nie możemy się doczekać, kiedy nasi wakacyjni rekruci dołączą do naszego zespołu — nie mam wątpliwości, że jest to wymarzona praca na wakacje.” – dodał.

„Visa jest akceptowana w milionach miejsc na całym świecie, zapewniając podróżnym bezproblemowe, bezpieczne i wygodne płatności, bez względu na to, gdzie się aktualnie znajdują. Płatności za pomocą Visa za granicą wykorzystują tę samą zaawansowaną technologię oraz systemy bezpieczeństwa, co w kraju rodzimym, dlatego tez są równie bezpieczne.” – powiedział Josef Kunčar, Dyrektor ds. Akceptacji i Rozliczeń w Visa w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. - „Jesteśmy podekscytowani nową współpracą z Kiwi.com i z przyjemnością będziemy śledzić przygody oraz historie z podróży po świecie 6 wytypowanych duetów.” - dodał.

Praca marzeń dla podróżnika. Kto może zostać hakerem Kiwi.com? Wymagania

Jak zaznacza Kiwi.com, to nie jest praca dla każdego. Chętni muszą być pełnoletni, płynnie mówić po angielsku, mieć paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy po sierpniu 2023 roku oraz mieć talent do przekształcania słów, zdjęć i nagrań w lajki, komentarze, udostępnienia i obserwujących.

Jak zostać influencerem podróżniczym Kiwi.com? Do kiedy można się zgłosić?

Osoby chętne wraz z osobą towarzysząca powinny nagrać i zmonitować unikalny i zabawmy filmik o miejscu, w którym mieszkają. - Pamiętajcie, że nie chodzi nam o typowy wykład jak z przewodnika – liczmy na Waszą wyobraźnię i wyjątkową osobowość – zaznacza Kiwi.com. Zgłoszenia można przesyłać do 7 czerwca 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej www.kiwi.com/worldtravelhackers.

ZOBACZ TEŻ: To jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce na weekend. Swoją wielką miłość przeżywała tu Michalina Wisłocka

Sonda Czy Twoja praca marzeń jest związana z podróżami? Tak. Uwielbiam podróżować Nie. Nie przepadam za podróżami Nie, choć bardzo lubię podróże