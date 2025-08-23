Tak wygląda najstarsza, żyjąca osoba na świecie. Urodziła się przed zatonięciem Titanica. Właśnie obchodziła swoje urodziny

Ethel Caterham, urodzona w 1909 roku, właśnie obchodziła swoje 116. urodziny, co czyni ją najstarszą żyjącą osobą na świecie.

Jej życie obfitowało w niezwykłe doświadczenia – przeżyła dwie wojny światowe, pracowała jako niania w Indiach i mieszkała w Hongkongu.

Jak najstarsza osoba na świecie świętuje swoje urodziny i co sprawia, że jej historia jest tak wyjątkowa?

Najstarszy żyjący człowiek. Ta kobieta przeżyła zatoniecie Titanica

Ethel Caterham 21 sierpnia obchodziła swoją 116 urodziny. Obecnie jest ona najstarszych żyjącym człowiekiem. Tytuł ten odziedziczyła w 2024 po śmierci brazylijskiej zakonnicy, Inah Canbarro Lucas. W sumie za człowieka, który żył najdłużej uznaje się Francuskę, Jeanne Louise Calment, która zmarła w 1997 roku w wieku ponad 122 lat. To właśnie ona jest najstarszym, udokumentowanym człowiekiem w historii.

Ethel Caterham przyszła na świat 21 sierpnia 1909 roku za panowania króla Edwarda VII. Kobieta wiele przeżyła i może pochwalić się wyjątkowymi wspomnieniami. Ethel urodziła się jako drugie z ośmiorga dzieci w Shipton Bellinger w hrabstwie Hampshire. Kobieta urodziła sie trzy lata przed zatonięciem Titanica. Przeżyła rewolucję rosyjską, epidemię hiszpanki oraz obie wojny światowe.

Caterham w.swoim życiu nie bała się nowych doświadczeń. Jako młoda dziewczyna pracowała jako niańka w Indiach. Kochała podróże i w późniejszych latach mieszkała również w Hongkongu oraz Gibraltarze?

Jak najstarsza osoba na świecie świętuje swoje urodziny?

Ethel swoje 116 urodziny spędziła w gronie najbliższych. - Ethel Caterham mieszka w domu opieki w Surrey i urodziła się trzy lata przed katastrofą Titanica, osiem lat przed rewolucją rosyjską i przeżyła dwie wojny światowe - napisało BBC z okazji urodzin kobiety. Kobieta obecnie mieszka w brytyjskim domu opieki i jak, na ponad stulatkę przystało, korzysta ze spokoju w cichym i radosnym miejscu.