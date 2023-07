Taniutkie bilety do Czarnogóry. Polecisz i wrócisz za nieco ponad 400 zł! To biuro podróży sprzedaje loty bez wycieczek

Czarnogóra staje się coraz popularniejsza wśród Polaków. Wakacje w tym kraju są atrakcyjne również ze względu na ceny, a po zamianie kun na euro w Chorwacji, nasi rodacy szukają tańszych kierunków. Biuro podróży Join UP! Polska uruchomiło sprzedaż lotów czarterowych do miejscowości Tivat. Najmłodsze miasto Czarnogóry klimatem przypomina Monako, choć wakacje tam są znacznie tańsze niż na Riwierze Francuskiej. A w te wakacje można tam polecieć na własną rękę. To jednak niejedyne loty czarterowe, które oferuje Join UP!

Loty czarterowe z Polski do Turcji, Tunezji, Egiptu i Czarnogóry. Ceny oraz miejsca

Misją Join UP! jest stworzenie możliwości podróżowania dla każdego i zainspirowanie ludzi do zwiedzania świata, dlatego chcemy spełnić oczekiwania wszystkich klientów - również tych, którzy chcieliby podróżować niezależnie. Z myślą o nich, uruchomiliśmy atrakcyjną ofertę na loty czarterowe do wakacyjnych destynacji, które oferujemy również w pakietach wycieczkowych – mówi Rafał Napierała, Head of Product and Revenue w Join UP! Polska.

Loty czarterowe do Tunezji

Warszawa – Enfidha, co niedzielę, od 948 zł w dwie strony

Katowice – Monastir, co poniedziałek, od 1105 zł w dwie strony

Loty czarterowe do Turcji

Warszawa – Antalya, w każdą środę i sobotę, od 1006 zł w dwie strony

Katowice – Antalya, w każdą środę i sobotę od 956 zł w dwie strony

Rzeszów – Antalya, w każdy wtorek, czwartek i niedzielę, od 953 zł w dwie strony

Loty czarterowe do Egiptu

Warszawa - Sharm el Sheikh, сo sobotę, od 1721 zł w dwie strony

Warszawa – Hurghada, co czwartek, od 1721 zł w dwie strony

Katowice - Sharm el Sheikh, co sobotę, od 1356 zł w dwie strony

Katowice – Hurghada, co czwartek, od 1199 zł w dwie strony

Rzeszów - Hurghada – czwartki i niedziele, od 1855 zł w dwie strony

Rzeszów - Sharm El Sheikh – czwartki i niedziele, od 1795 zł w dwie strony

Wrocław – Hurghada, co czwartek, od 1460 zł w dwie strony

Poznań – Hurghada, co czwartek, od 1355 zł w dwie strony

Loty czarterowe do Czarnogóry

Rzeszów - Tivat – co wtorek i piątek, od 402 PLN w dwie strony. Jak zaznacza Join UP klienci, którzy zdecydują się na zakup wybranych miejsc czarterowych będą mogli podróżować komfortowo i bezpieczne korzystając z najnowocześniejszych samolotów i doświadczonej załogi. O wygodę pasażerów i kameralną atmosferę na pokładzie, podczas przelotu dba personel pokładowy. Stewardessy i stewardzi pracują w nowoczesnych, pomarańczowych strojach "Sky Champions". Noszą również wygodne, sportowe buty, zaprojektowane specjalnie dla SkyUp przez Nike.

Loty czarterowe do Turcji, Tunezji, Egiptu i Czarnogóry. Bagaż i zasady SkyUp Airlines

Klienci podróżujący ze SkyUp Airlines otrzymują:wygodniejsze i obszerniejsze półki bagażowe, wielokolorowe oświetlenie wnętrza, aby lepiej znosić długie loty, wygodne i ergonomiczne fotele. Ponadto dodatkowe usługi, takie jak wybór miejsca, dodatkowy bagaż i transport zwierząt oraz możliwość zabrania 8 kg bagażu podręcznego i 23 kg bagażu rejestrowanego.

