Tę herbatę Polacy piją na potęgę. Może zawierać mikroplastik. Chemiczka ostrzega przed tym znakiem na opakowaniu. „Wiele osób to myli”

Popularna herbata w torebkach, zwłaszcza w kształcie piramidek, może uwalniać mikroplastik do napoju.

Chemiczka Sylwia Panek ostrzega, że oznaczenie "pochodzenia roślinnego" na opakowaniu może być mylące.

Niektóre "roślinne" materiały, jak polilaktyd (PLA), wciąż mogą uwalniać szkodliwe cząsteczki.

Tę herbatę Polacy piją na potęgę. Może zawierać mikroplastik

Herbata w torebkach od lat jest jednym z najbardziej lubianych i najczęściej wybieranych podczas zakupów napojów. Z powodzeniem zastąpiła tradycyjną herbatę liściastą i zapewne zawdzięcza to temu, że po prostu jest o wiele łatwiejsza w zaparzaniu. Wystarczy zalać torebkę gorącą wodą i po kilku minutach herbata jest gotowa. Nie trzeba używać zaparzaczy, sitka ani martwić się o fusy. Po zaparzeniu torebkę po prostu wyrzuca się do kosza, co jest bardzo praktyczne. Jednak już od dawna mówiło się o potencjalnej szkodliwości picia tego typu herbaty. Chodziło przede wszystkim o materiały, jakich używano do wyprodukowania tych torebek. Wiele torebek herbaty, zwłaszcza tych "piramidek" lub o nietypowym kształcie, zawiera mikroplastik (np. polipropylen), który podczas zaparzania może uwalniać się do napoju. Badania wykazały, że jedna torebka może uwolnić miliardy cząstek mikro- i nanoplastiku. I choć na przestrzeni czasu podejście producentów ewoluowało i wielu z nich postanowiło iść w zgodzie z ruchem ekologii, to niestety na rynku wciąż można dostać "szkodliwą" herbatę. Ten temat poruszyła na Instagramie chemiczka, Sylwia Panek.

Informacja na opakowaniu herbaty może być myląca

Ekspertka w jednym ze swoich postów na Instagramie poruszyła temat właśnie herbaty w torebkach.

Jakiś czas temu głośno było o tym, że torebki na herbatę uwalniają mikroplastik. To prawda, producenci często wzmacniali je tworzywami sztucznymi - sama celuloza przecież łatwo się rozpadała w kontakcie z gorącą wodą, przez co my, konsumenci, byliśmy niezadowoleni. Tworzono też torebki na herbatę w całości wykonane z tworzyw sztucznych, np. torebki piramidki z PETu.

- pisze chemiczka. Następnie wspomniała o zmianie materiałów używanych przez producentów herbat w torebkach.

Obecnie wielu producentów zmieniło materiał swoich torebek na roślinne. Tylko czy roślinne zawsze oznacza lepsze? „Pochodzenie roślinne” - brzmi dobrze, prawda? Ale ten slogan nie oznacza automatycznie, że torebki herbaty są wolne od plastiku. I wiele osób to myli.

- ostrzega Sylwia Panek.

Z roślin można też zrobić tworzywa sztuczne! (…)Przykładem jest polilaktyd PLA, który otrzymuje się np. z trzciny cukrowej. Jest pochodzenia roślinnego, ale nie rozkładają się szybko w naturze. Jeżeli na opakowaniach z PLA widzimy informację, że jest kompostowalny to zazwyczaj w warunkach przemysłowych, a nie w przydomowym kompostowniku. A w gorącej wodzie będzie uwalniał drobinki tak jak plastiki otrzymywane z ropy naftowej.

- dodaje. Na koniec chemiczka zauważa, że oczywiście nie wszystkie herbaty w torebkach są szkodliwe dla naszego zdrowia. Podaje jedynie w wątpliwość i niedoprecyzowanie określenia "surowiec roślinny" na opakowaniach herbat i zaznacza, że zdecydowanie bezpieczniej jest po prostu pić herbatę liściastą.

