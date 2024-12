Te produkty ułatwią świąteczne gotowanie. Przygotuj się do Bożego Narodzenia

Wstaw do lodówki, a rozmrozi się w okamgnieniu. Będzie gotowa do mycia. Sposób na szybkie rozmrożenie lodówki

VEGETA w kuchni tradycyjnej czy nowoczesnej?

Do jakich dań pasuje VEGETA Uniwersalna? Do wszystkich! Oryginalne połączenie i starannie dobrane proporcje przypraw i suszonych warzyw sprawiają, że zastosowania VEGETA są nieograniczone. Sprawdzi się w gotowaniu zup, ryb, warzyw i sosów – niezależnie czy skorzystasz z tradycyjnego przepisu, czy zdecydujesz się na nową, nieoczywistą recepturę. Z VEGETA można puścić wodze fantazji, bo przecież gotowanie to doskonałe pole do popisu dla wyobraźni.

Smaki, za którymi tęsknimy

Większość wigilijnych potraw przygotowujemy tylko raz w roku, co sprawia, że są jeszcze bardziej wyjątkowe i wyczekiwane. W podkreśleniu różnorodności kompozycji smaków może pomóc VEGETA UMAMI. Ta płynna przyprawa stanowi uzupełnienie różnych składników dania, dzięki czemu smak potrawy jest bardziej intensywny i pozwala czerpać pełną przyjemność z jedzenia. Szczególnie dobrze komponuje się z tradycyjną polską kuchnią, opartą na rybach i kapuście. Wystarczy kilka kropel, aby przygotowane dania na długo zapadły w pamięci zaproszonych gości. Produkt sprawi, że do smaków wigilijnej kolacji będziemy tęsknić przez cały rok.

Pomysł na wigilijne danie od marki VEGETA

Barszcz wigilijny to jedno z klasycznych dań, które Polacy darzą szczególnym sentymentem – trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez tej potrawy. Ta aromatyczna zupa często rozpoczyna wigilijną kolację, rozgrzewając gości w chłodny, zimowy wieczór. Jej esencjonalny smak i wyrazisty aromat uzyskamy za sprawą dodania do potrawy Piramidki Smaku VEGETA do barszczu czerwonego. To mieszanka przypraw, ziół i warzyw zamknięta w praktycznej i łatwej do użycia torebce. Produkt jest w 100% naturalny i nie zawiera soli. Piramidkę łatwo i szybko można także usunąć z garnka i delektować się smakiem potrawy bez konieczności wyławiania pojedynczych przypraw z talerza.

Przepis na wigilijny barszcz od marki VEGETA

Składniki na 4 porcje:

1,5 litra świeżej wody

5 średnich buraków, obranych i pokrojonych na ćwiartki

2 średnie marchewki, obrane i pokrojone na kawałki

1 duża pietruszka, obrana i pokrojona na kawałki

1 cebula, obrana i pokrojona w grubą kostkę

½ selera, pokrojonego w kostkę

1 łyżka octu winnego lub soku z cytryny

2 suszone grzyby, namoczone w ciepłej wodzie i pokrojone w paski

1 Piramidka Smaku VEGETA do barszczu czerwonego

1 kostka bulionu warzywnego VEGETA Natur

Sposób przygotowania:

Buraki, pozostałe warzywa i namoczone suszone grzyby umieścić w dużym garnku, zalać zimną wodą.

Dodać Piramidkę Smaku VEGETA do barszczu czerwonego i kostkę bulionu warzywnego VEGETA Natur.

Gotować na wolnym ogniu przez około godzinę, aż warzywa staną się miękkie, a bulion nabierze głębokiego smaku.

Pod koniec gotowania dodać łyżkę octu wina lub soku z cytryny, aby podkreślić smak i nadać lekkiej kwaskowatości.

Wyjąć Piramidkę Smaku VEGETA do barszczu czerwonego.

Przygotować uszka do barszczu według osobnego przepisu lub wg preferencji.

Barszcz podawać gorący, posypany posiekaną świeżą zieleniną, np. koperkiem lub pietruszką.

Smacznego!

