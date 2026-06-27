Te urządzenia w domu mogą spowodować pożar! W czasie upałów ryzyko jest dwa razy większe. Sprawdź, czy robisz to w domu

Czy ładowarka do telefonu może wywołać pożar? Eksperci potwierdzają niewielkie, lecz realne ryzyko, które wynika z nieodpowiedniego użytkowania urządzeń.

Uszkodzone ładowarki, pozostawianie ich w gniazdku na stałe czy ładowanie telefonu pod poduszką znacząco zwiększają ryzyko przegrzania i zapłonu.

W czasie upałów zagrożenie wzrasta! Sprawdź, jakie proste zasady musisz przestrzegać, aby skutecznie zapobiec niebezpieczeństwu w swoim domu.

Czy ładowarka do telefonu może spowodować pożar?

W ostatnim czasie coraz więcej zaczęło się mówi o potencjalnych zagrożeniach wynikających z korzystania z ładowarek. Pojawiły się doniesienia, że mogą one się zapalić i wywołać pożar. Eksperci wskazują, ze takie ryzyko faktycznie istnieje, ale jest bardzo niskie. W obecnym świecie praktycznie wszyscy mamy po kilka ładowarek w domu, a jednak nie słyszymy doniesień o masowych pożarach. Nowoczesne urządzania są stosunkowo bezpieczne, a ich użytkowanie nie powinno prowadzić do sytuacji zagrażających życiu oraz zdrowiu. Warto jednak pamiętać, że choć ryzyko pożaru od ładowarki jest małe, nie oznacza, że w ogóle nie istnieje.

Uszkodzone, wadliwe ładowarki faktycznie mogą się zapalić. Specjaliści przestrzegają również, że nieprawidłowo użytkowane urządzenia zwiększają ryzyko pożarów. W przypadku ładowarek jest to pozostawianie ich w gniazdku przez całą dobę, a także ładowanie telefonów w nocy, pod poduszką. W takiej sytuacji faktycznie może dojść do przegrzania i zapłonu.

Czy w czasie upałów używanie ładowarek jest bezpieczne?

Tropikalne upały, które przetaczają się przez Polskę mogą powodować wzrost zagrożenia pożarowego wynikającego z wadliwej instalacji elektrycznej lub przegrzania się sprzętów. Ponownie jednak, nie jest to bardzo wysokie ryzyko. Należy przestrzegać jednak kilku zasad. W czasie upałów powyżej 35 st. Celsjusza ograniczyć użytkowania urządzeń elektronicznych. W taką pogodę mogą one nie tylko się przegrzewać, ale także podwyższać temperaturę w pomieszczeniu. Telewizor czy nieustannie działający komputer mogą ocieplić pokój nawet o 3 st. Celsjusza. Jeżeli urządzania zaczynają coraz głośniej chodzić, a ich obudowa jest gorąca wyłącz je z prądu. Dodatkowo pamiętaj, aby wyjmować z gniazdek wszystkie ładowarki oraz zasilacze, z których aktualnie nie korzystasz. Unikaj także przechowywania urządzeń elektronicznych, w tym ładowarek, w pełnym słońcu, gdzie bardzo szybko mogą się niebezpiecznie nagrzać.

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