Ten częsty błąd podczas koszenia niszczy trawnik. Zobaczysz to po paru dniach

Wiele standardowych prac ogrodowych ma swoje ukryte tajemnice, a ich bagatelizowanie może przynieść fatalne skutki dla naszych roślin.

Początkowo efekty wydają się rewelacyjne, ale dość szybko mogą ukazać się niepokojące objawy osłabienia zieleni, które zrzucamy na karb czynników zewnętrznych.

Głównym problemem jest stosowanie metod, które niszczą naturalną odporność roślin i utrudniają im magazynowanie niezbędnych substancji, co prowadzi do ich szybkiej degradacji.

Odpowiednio dobrane zabiegi pielęgnacyjne pozwalają na wzmocnienie roślin, budowanie ich odporności i zachowanie pięknego wyglądu przez wiele miesięcy.

Tuż po zakończeniu prac z kosiarką trawnik prezentuje się nienagannie, a równo przycięta murawa cieszy wzrok. Niestety, dość szybko pojawiają się pierwsze objawy pogorszenia kondycji trawnika, takie jak żółknięcie, utrata koloru i przesuszone, rzadkie placki. Zazwyczaj winą obarczamy suszę lub niewłaściwe nawożenie, ale prawda okazuje się zupełnie inna.

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Jak dobrze kosić trawnik w ogrodzie?

Powszechnie spotykanym problemem jest zbyt radykalne skracanie murawy. Wiele osób sądzi, że dzięki niskiemu cięciu zaoszczędzą czas na kolejnym koszeniu, jednak jest to całkowicie błędne założenie. Zbyt mocne cięcie prowadzi do uszkodzenia systemu korzeniowego, przez co trawa traci swoje możliwości obronne i jest bardziej narażona na wysychanie. Brak odpowiedniej osłony przed promieniami słonecznymi powoduje szybką utratę wody z podłoża, co stwarza idealne warunki dla niechcianych chwastów, a nasz idealny trawnik zamienia się w suche pole.

Jak prawidłowo skracać trawę na działce?

Eksperci sugerują, aby jednorazowo nie skracać trawy o więcej niż jedną trzecią jej długości. Z reguły w sezonie wiosenno-letnim optymalna wysokość wynosi około 4–6 cm, a w czasie fal upałów warto zostawić nawet więcej. Dłuższa murawa skuteczniej kumuluje wodę, chroni podłoże i lepiej znosi intensywne użytkowanie. Niezwykle ważna jest też systematyczność cięcia, bo zdecydowanie lepiej jest kosić częściej, zostawiając dłuższą trawę. Jeśli Twoja murawa szybko marnieje po koszeniu, koniecznie sprawdź ustawienia sprzętu, bo czasami wystarczy minimalnie zwiększyć wysokość cięcia, by uratować zieleń przed zniszczeniem.