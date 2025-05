Tłuściutki oprysk, który usunie ćmę bukszpanową z krzewów. Śliskie larwy martwe padną na ziemię! Domowe opryski, które usuwają ćmę bukszpanową

Dlaczego ćma bukszpanowa to taki duży problem?

Przywędrowała z Azji i na dobre rozgościła się w europejskich ogrodach. Ćma bukszpanowa od ponad 10 lat sieje spustoszenie w Polsce. Najchętniej atakuje bukszpan, ale żeruje również na trzmielinie. ostrokrzewach i laurowiśni. Dorosłe osobniki ćmy bukszpanowej nie stanowią największego zagrożenia. O wiele bardziej niebezpieczne dla roślin są larwy. Żywią się one roślinami doprowadzając do ich całkowitego obumarcia. Warto wiedzieć, że dorosła ćma bukszpanowa w ciągu jednego sezonu wydaje na świat nawet kilka pokoleń larw. Sprawia, że ćma bukszpanowa potrafi całkowicie ogołocić krzewy w kilka miesięcy. Cechą charakterystyczną dla ćmy bukszpanowej są białe nitki przypominające pajęczyny, które pojawiają się na zainfekowanych krzewach. Można również dostrzec latające wokół dorosłe osobniki.

Wymieszaj te 2 składniki i opryskaj rośliny. Domowy oprysk, który zniweczy ćmę bukszpanową

Do usuwania ćmy bukszpanowej najlepiej sprawdzą się opryski. W ten sposób cała roślina pokrywana jest preparatem, który działa bezpośrednio na szkodniki. Tego rodzaju opryski są bezpiecznie dla roślin. Wśród kupnych preparatów najczęściej polecane są te zawierające Bacillus thuringiensis. Dostaje się ona do przewodu pokarmowego gąsienic i wytwarza krystaliczne białka. Larwy giną w przeciągu 3 dni. Możesz sięgnąć także po domowe sposoby. Są one mniej inwazyjne, ale często równie skuteczne. W walce z ćmą bukszpanową pomoże oprysk z oleju rzepakowego oraz octu. W wiadrze wymieszaj 4 łyżki białego octu, 4 łyżki oleju i 0,5 litra wody. Całość przelej do butelki z atomizerem i spryskaj rośliny zaatakowane przez ćmę bukszpanową. Olej osadza się na częściach roślin powodując, że oprysk nie spłynie za szybko na ziemię. Dodatkowo olej oblepia ciała szkodników doprowadzając do ich gnicia i obumierania. Ocet z kolei zniechęca dorosłe osobniki do żerowania i składania jaj. Po około 20 minutach od oprysku larwy zaczną spadać na ziemie. Należy je zebrać i spalić. Tego rodzaju opryski może regularnie powtarzać raz na kilka tygodni.

