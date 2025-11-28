Tłuste smugi na szybie auta? To wina jednej rzeczy, którą masz wewnątrz. Jak się pozbyć smug z szyby w samochodzie?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-28 5:54

Tłuste smugi na przedniej szybie samochodu ograniczają widoczność i utrudniają jazdę autem zwłaszcza wtedy, gdy się ściemni. Pojawiają się mimo mycia szyb i trudno się ich pozbyć zwykłą ściereczką. Okazuje się, że winna temu jest jedna rzecz, którą znajduje się wewnątrz każdego auta. Dowiedz się, jak skutecznie pozbyć się smug z szyby w samochodzie.

Smugi na szybie w aucie

Autor: Ralf Geithe/ Shutterstock
  • Zaparowane i tłuste szyby w aucie to częsty problem, szczególnie jesienią i zimą, pogarszający widoczność.
  • Za smugi odpowiada niewidoczna chemiczna powłoka, powstała z oparów z wnętrza samochodu.
  • Odkryj prosty domowy sposób na czyste szyby bez smug, wykorzystując składniki, które masz pod ręką.
  • Dowiedz się, jak przygotować skuteczny płyn czyszczący, który poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Tłuste smugi na szybie auta? To wina jednej rzeczy, którą masz wewnątrz

Zaparowane szyby w samochodzie to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi muszą mierzyć się kierowcy jesienią i zimą. Czasami mimo czyszczenia wciąż pozostaje zamglona i tłusta. Smugi uwidaczniają się zwłaszcza, gdy zapadnie zmrok i nadjeżdżające z naprzeciwka samochody podświetlają przednią szybę. Okazuje się, że winny nie jest brud, lecz chemiczna powłoka. Otóż wnętrze każdego pojazdu pełne jest oparów, które wydzielają się z plastikowych elementów, tapicerki i środków pielęgnacyjnych. Gdy ciepłe powietrze zetknie się z chłodną szybą, para kondensuje się, tworząc cienką warstwę tłuszczu. To właśnie ten niewidoczny osad odpowiada za zamglone szkło, który pojawia się w nawet w starannie wysprzątanych autach. Zjawisko to doczekało się nawet nazwy, to outgassing. 

Jak umyć szyby w samochodzie ze smug?

Brudne i nieprzejrzyste szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Czym myć szyby w samochodzie, aby były czyste i bez smug? Pomoże w tym płyn czyszczący, który można przygotować samodzielnie w domu. Wystarczy do 1 litra letniej wody, wlać jedną szklankę octu i dodać pół szklanki alkoholu. Taki roztwór przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy szyby w samochodzie, a następnie przecieramy ściereczką do sucha. Ocet doskonale usuwa zabrudzenia i sprawia, że na szklanych powierzchniach nie ma smug. Z kolei dodanie alkoholu sprawi, że podczas mycia płyn nie będzie zamarzać na szybach.

