To lepsze niż 10 tys. kroków dziennie. Naukowcy odkryli co robić, by schudnąć i wyrzeźbić ciało

Siedzący tryb życia i zła dieta to rujnowanie zdrowia. Lekarze od lat alarmują, że dla naszego zdrowia istotny jest ruch. Eksperci zalecają 10 tys. kroków dziennie, by zachować zdrowie i zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Jednak według naukowców ze Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Tropikalnej Uniwersytetu Tulane równie skuteczne może być pokonanie już 50 kroków dziennie po schodach. Jak informuje „Independent”, z badań wynika, że ryzyko chorób serca u Amerykanów pokonujących taki dystans po schodach zmniejszyło się nawet o 20 proc. Co ciekawe, dotyczy to także osób, które źle się odżywiają.

Regularne chodzenie po schodach dobre dla zdrowia

Chodzenie po schodach może być łatwiejszą formą ruchu dla tych, którzy nie lubią lub nie mogą biegać oraz dla tych, którzy nie mają czasu na długie spacery. Chodzenie po schodach nie obciąża stawów tak bardzo, jak bieganie, szczególnie jeśli mamy nadwagę.

- Podczas biegania ciężar ciała jest przenoszony przez nogi i stawy przy każdym kroku, ale przy wchodzeniu po schodach stopy są w stałym kontakcie ze stopniami, więc wpływ na stawy jest mniejszy – powiedziała w rozmowie z „Independent” trenerka biegania Meghan Kennihan.

Według organizacji Chase Brexton Health Care wchodzenie po schodach zmusza serce i mięśnie do cięższej pracy. Ciągła wspinaczka spala siedem razy więcej kalorii niż jazda windą. Szybko można także odczuć korzyści płynące z chodzenia po schodach. Wystarczy miesiąc lub dwa pokonywać 50 stopni dziennie, by zacząć obniżać ryzyko chorób naczyniowo-sercowych. Zaczniemy zauważać także budowanie mięśni i szczuplejszą sylwetkę.

- Schody stanowią dla nas wyzwanie fizyczne, więc po prostu częściej z nich korzystamy, zwiększamy naszą wytrzymałość i siłę do innych skoncentrowanych ćwiczeń – powiedziała w rozmowie z „Independent" Suzanne Steinbaum, kardiolożka i rzeczniczka American Heart Association.

