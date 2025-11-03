Wybór odpowiedniego papieru toaletowego to nie tylko kwestia komfortu, ale i zdrowia – czy wiesz, który jest najlepszy?

Proktolog ostrzega przed popularnym rodzajem papieru, który może prowadzić do poważnych problemów skórnych i infekcji.

Dowiedz się, dlaczego ten papier toaletowy jest najlepszym wyborem i czym różni się papier biały od szarego!

Który papier toaletowy wybrać? Lekarz wyjaśnia

Papier toaletowy znajdziemy w każdym polskim domu, a uściślając - w toalecie. I choć nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez niego, to jednak często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niektóre rodzaje papieru toaletowego mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Zacznijmy o tego, że w sklepach możemy znaleźć wiele przeróżnych typów tego produktu. Suchy, nawilżany, 2- lub 3- warstwowy, zapachowy itd. Zatem, który papier toaletowy wybrać? Temat ten podjął jakiś czas temu w mediach społecznościowych proktolog, dr Łukasz Gmerek. Na TikToku wyjaśnił, że do codziennego stosowania znacznie lepszy będzie zwykły papier toaletowy.

Jaki najlepiej na co dzień stosować papier toaletowy? Otóż miękki, suchy.

- mówi.

Proktolog ostrzega przed stosowaniem mokrego papieru toaletowego

Przy okazji lekarz odradza używanie mokrego papieru toaletowego, który wielu osobom wydaje się świetnym rozwiązaniem. Dlaczego zdaniem proktologa nawilżany papier toaletowy nie jest dobrym wyborem?

Stosowanie mokrego papieru toaletowego, nawilżanych chusteczek powoduje odparzenia skóry wokół kanału odbytu. W ciepłym i wilgotnym środowisku dochodzi do rozwoju grzybicy, która objawia się świądem

- powiedział lekarz w filmiku.

Jakie są różnice pomiędzy białym a szarym papierem toaletowym?

Kolejnym dylematem, na który trafiamy podczas kupowania papieru toaletowego jest zdecydowanie - biały czy szary? Otóż okazuje się, że to nie tylko kwestia estetyki i komfortu użytkowania, ale również procesu produkcji i wpływu na środowisko. Szary papier nie przechodzi procesu bielenia, dlatego jest tańszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Z kolei biały papier, jak już sama nazwa wskazuje przechodzi proces bielenia, co może wpływać na wyższą cenę i ślad ekologiczny.