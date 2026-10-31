Tylko 10 kropel i woda wystarczą, aby szybko zmyć pleśń z uszczelek okien. Zadziała przeciwgrzybiczo i ochronnie. Domowy sposób na pleśń na oknach

- Jesienna wilgoć to idealne warunki dla pleśni na ramach okiennych, wymagającej natychmiastowej reakcji, by powstrzymać jej ekspansję.
- Odkryj zaskakująco prosty, domowy sposób na pleśń.
- Dowiedz się, jak zaledwie 10 kropel olejku i woda stworzą roztwór, który w 10 minut usunie wykwity, przywracając oknom czystość!
Domowy sposób na pleśń na oknach. Zadziała przeciwgrzybiczo i ochronnie
Jesień i panująca wilgoć w powietrzu sprzyja rozwijaniu się pleśni i grzyba w ramach okiennych. Wówczas trzeba działać szybko, aby usunąć pleśń z okna i tym samym zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to w pierwszej kolejności dokładnie wyczyść zainfekowaną powierzchnię. Możesz to zrobić ręcznie za pomocą szczotki i octu. Następnie należy dokładnie osuszyć to miejsce na oknie i można przystąpić do odgrzybiania uszczelek i ram okiennych. I tu niezawodny może się okazać domowy sposób na pleśń w oknach. Jedyne czego potrzebujesz to olejek z drzewa herbacianego i woda.
Tylko 10 kropel i woda wystarczą, aby szybko zmyć pleśń z uszczelek okien
Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to zastosuj olejek z drzewa herbacianego, który można kupić niemal w każdej aptece lub drogerii, a kosztuje około 10 złotych. Z racji, że ma on właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, dlatego doskonale usunie pleśń i inne wykwity z okna. Jak go stosować? Do 50 ml wody wpuść 10 kropli olejku, zamieszaj, a następnie powstałym roztworem spryskaj zapleśniałe uszczelki w oknach. Pozostaw na 10 minut i zetrzyj ściereczką. Pleśń z okien zniknie raz na zawsze.
Czym usunąć pleśń z okna?
W sytuacji, gdy okazało się, że domowe sposoby nie poradziły sobie z wykwitami na oknach czy ich uszczelkach, wówczas najrozsądniej jest zastosować specjalistyczne preparaty grzybobójcze. Może mieć to miejsce, gdy pleśń rozwijała się długo i objęła już duży obszar. Odpowiednio dobrane środki chemiczne będą z pewnością dużo skuteczniejsze niż samodzielna walka z gigantycznym grzybem w domu. Z kolei jeśli pleśń jest obecna na uszczelkach lub silikonie okna, to najskuteczniej będzie go po prostu wymienić na nowy.