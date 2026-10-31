Tylko 10 kropel i woda wystarczą, aby szybko zmyć pleśń z uszczelek okien. Zadziała przeciwgrzybiczo i ochronnie. Domowy sposób na pleśń na oknach

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-31 5:20

Wilgoć w oknach często przyczynia się do powstawania pleśni na ich uszczelkach. Ze względu na swoje zdrowie należy jak najszybciej podjąć kroki, aby zwalczyć pleśń na oknach, ale też i jej przyczynę. Jak to zrobić? Tylko 10 kropel i woda wystarczą, aby szybko zmyć pleśń i jej zarodniki z uszczelek okien oraz zabezpieczyć je na przyszłość.

Ręka osoby zmywającej pleśń z uszczelki okna gąbką. O domowych sposobach na czyste okna przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Jesienna wilgoć to idealne warunki dla pleśni na ramach okiennych, wymagającej natychmiastowej reakcji, by powstrzymać jej ekspansję.
  • Odkryj zaskakująco prosty, domowy sposób na pleśń.
  • Dowiedz się, jak zaledwie 10 kropel olejku i woda stworzą roztwór, który w 10 minut usunie wykwity, przywracając oknom czystość!

Domowy sposób na pleśń na oknach. Zadziała przeciwgrzybiczo i ochronnie

Jesień i panująca wilgoć w powietrzu sprzyja rozwijaniu się pleśni i grzyba w ramach okiennych. Wówczas trzeba działać szybko, aby usunąć pleśń z okna i tym samym zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to w pierwszej kolejności dokładnie wyczyść zainfekowaną powierzchnię. Możesz to zrobić ręcznie za pomocą szczotki i octu. Następnie należy dokładnie osuszyć to miejsce na oknie i można przystąpić do odgrzybiania uszczelek i ram okiennych. I tu niezawodny może się okazać domowy sposób na pleśń w oknach. Jedyne czego potrzebujesz to olejek z drzewa herbacianego i woda.

Tylko 10 kropel i woda wystarczą, aby szybko zmyć pleśń z uszczelek okien

Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to zastosuj olejek z drzewa herbacianego, który można kupić niemal w każdej aptece lub drogerii, a kosztuje około 10 złotych. Z racji, że ma on właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, dlatego doskonale usunie pleśń i inne wykwity z okna. Jak go stosować? Do 50 ml wody wpuść 10 kropli olejku, zamieszaj, a następnie powstałym roztworem spryskaj zapleśniałe uszczelki w oknach. Pozostaw na 10 minut i zetrzyj ściereczką. Pleśń z okien zniknie raz na zawsze.

Czym usunąć pleśń z okna?

W sytuacji, gdy okazało się, że domowe sposoby nie poradziły sobie z wykwitami na oknach czy ich uszczelkach, wówczas najrozsądniej jest zastosować specjalistyczne preparaty grzybobójcze. Może mieć to miejsce, gdy pleśń rozwijała się długo i objęła już duży obszar. Odpowiednio dobrane środki chemiczne będą z pewnością dużo skuteczniejsze niż samodzielna walka z gigantycznym grzybem w domu. Z kolei jeśli pleśń jest obecna na uszczelkach lub silikonie okna, to najskuteczniej będzie go po prostu wymienić na nowy.

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