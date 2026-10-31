Tylko 10 kropel i woda wystarczą, aby szybko zmyć pleśń z uszczelek okien. Zadziała przeciwgrzybiczo i ochronnie. Domowy sposób na pleśń na oknach

Jesienna wilgoć to idealne warunki dla pleśni na ramach okiennych, wymagającej natychmiastowej reakcji, by powstrzymać jej ekspansję.

Odkryj zaskakująco prosty, domowy sposób na pleśń.

Dowiedz się, jak zaledwie 10 kropel olejku i woda stworzą roztwór, który w 10 minut usunie wykwity, przywracając oknom czystość!

Domowy sposób na pleśń na oknach. Zadziała przeciwgrzybiczo i ochronnie

Jesień i panująca wilgoć w powietrzu sprzyja rozwijaniu się pleśni i grzyba w ramach okiennych. Wówczas trzeba działać szybko, aby usunąć pleśń z okna i tym samym zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to w pierwszej kolejności dokładnie wyczyść zainfekowaną powierzchnię. Możesz to zrobić ręcznie za pomocą szczotki i octu. Następnie należy dokładnie osuszyć to miejsce na oknie i można przystąpić do odgrzybiania uszczelek i ram okiennych. I tu niezawodny może się okazać domowy sposób na pleśń w oknach. Jedyne czego potrzebujesz to olejek z drzewa herbacianego i woda.

Tylko 10 kropel i woda wystarczą, aby szybko zmyć pleśń z uszczelek okien

Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to zastosuj olejek z drzewa herbacianego, który można kupić niemal w każdej aptece lub drogerii, a kosztuje około 10 złotych. Z racji, że ma on właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, dlatego doskonale usunie pleśń i inne wykwity z okna. Jak go stosować? Do 50 ml wody wpuść 10 kropli olejku, zamieszaj, a następnie powstałym roztworem spryskaj zapleśniałe uszczelki w oknach. Pozostaw na 10 minut i zetrzyj ściereczką. Pleśń z okien zniknie raz na zawsze.

Czym usunąć pleśń z okna?

W sytuacji, gdy okazało się, że domowe sposoby nie poradziły sobie z wykwitami na oknach czy ich uszczelkach, wówczas najrozsądniej jest zastosować specjalistyczne preparaty grzybobójcze. Może mieć to miejsce, gdy pleśń rozwijała się długo i objęła już duży obszar. Odpowiednio dobrane środki chemiczne będą z pewnością dużo skuteczniejsze niż samodzielna walka z gigantycznym grzybem w domu. Z kolei jeśli pleśń jest obecna na uszczelkach lub silikonie okna, to najskuteczniej będzie go po prostu wymienić na nowy.

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