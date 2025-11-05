Tylko w grudniu 2025 czekają nas 3 takie niedziele! Polacy w końcu będą zadowoleni

To już prawie lat, gdy w Polsce wprowadzono niedziele niehandlowe. Powoli przyzwyczailiśmy się do tego, że w niedziele większość sklepów jest zamknięta. Nadal jednak chętnie korzystamy z tych niewielu niedziel w roku, kiedy to wszystkie sklepy mogą być otwarte. W grudniu 2025 czeka nas wyjątkowa sytuacja, gdy aż trzy kolejne niedziele będą handlowe.

Zakaz handlu w niedziele

Wyjątkowa sytuacja w grudniu 2025. Aż trzy handlowe niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od marca 2018 roku. Na początku nowe przepisy nie budziły entuzjazmu, a wiele sklepów kombinowało, jak obejść obowiązujące prawo. Obecnie wydaje się, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że w niedziele większość sklepów pozostaje zamknięta. Co roku jest kilka wyjątków, kiedy to mamy niedziele handlowe. W 2025 roku przewidziało łącznie 8 takich niedziel, a ostatnia przypadała na 31 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

W grudniu 2025 na Polaków czekają aż trzy dodatkowe dni na robienie zakupów. Jak co roku okres przedświąteczny jest bardzo gorący w handlu w związku z czym ustawodawca przewidział aż trzy handlowe niedziele. Wszystkie przypadną jedna po drugiej zatem będzie można się przyzwyczaić. W grudniu 2025 niedziela handlowe wypadają odpowiednio:

  • 7 grudnia,
  • 14 grudnia,
  • 21 grudnia

Oznacza to, że w trzy pierwsze niedziele grudnia 2025 wszystkie sklepy będą mogły być otwarte. Dotyczy to zarówno marketów, dyskontów oraz galerii handlowych. 

Niedziele handlowe w 2026 roku

Jak prezentuje się kalendarz niedziel handlowych w nadchodzącym roku? Według obowiązujących przepisów w 2026 roku czeka nas również 8 niedziel handlowych. Wypadną one kolejno:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca ,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Jakie sklepy mogą być otwarte w niedziele handlowe? 

Zakaz handlu w większość niedziel określony jest w ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Jednocześnie zostało przewidzianych wiele wyłączeń.

Te placówki handlowe mogą być otwarte w niedziele niehandlowe:

  • stacje paliw płynnych prowadzące sprzedaż paliwa i często dodatkowo artykułów, napojów, prasy.
  • apteki oraz punkty apteczne zapewniające dostęp do leków i artykułów medycznych. 
  • kwiaciarnie - sprzedaż kwiatów to jedna z kategorii objętych wyłączeniem. 
  • sklepy z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych.
  • placówki handlowe na dworcach, lotniskach, portach, oraz w obiektach infrastruktury, które obsługują podróżnych.
  • małe sklepy osiedlowe - jeśli prowadzone są osobiście przez właściciela albo rodzinę uprawnioną, zgodnie z przepisami. 
  • placówki pocztowe - jeśli ich przeważającą działalnością jest usługa pocztowa (np. co najmniej 40 proc. przychodu) i spełniają wymogi ustawowe.
