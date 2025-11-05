Tylko w grudniu 2025 czekają nas 3 takie niedziele! Polacy w końcu będą zadowoleni

Grudzień 2025 przyniesie wyjątkową sytuację dla wszystkich miłośników zakupów w Polsce.

W nadchodzącym roku czeka nas aż osiem niedziel handlowych, a trzy z nich przypadają tuż przed świętami.

Sprawdź dokładne daty handlowych niedziel w 2025 i 2026 roku, aby zaplanować swoje zakupy.

Odkryj, które sklepy mogą być otwarte w niedziele niehandlowe, niezależnie od obowiązujących przepisów.

Wyjątkowa sytuacja w grudniu 2025. Aż trzy handlowe niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od marca 2018 roku. Na początku nowe przepisy nie budziły entuzjazmu, a wiele sklepów kombinowało, jak obejść obowiązujące prawo. Obecnie wydaje się, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że w niedziele większość sklepów pozostaje zamknięta. Co roku jest kilka wyjątków, kiedy to mamy niedziele handlowe. W 2025 roku przewidziało łącznie 8 takich niedziel, a ostatnia przypadała na 31 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W grudniu 2025 na Polaków czekają aż trzy dodatkowe dni na robienie zakupów. Jak co roku okres przedświąteczny jest bardzo gorący w handlu w związku z czym ustawodawca przewidział aż trzy handlowe niedziele. Wszystkie przypadną jedna po drugiej zatem będzie można się przyzwyczaić. W grudniu 2025 niedziela handlowe wypadają odpowiednio:

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia

Oznacza to, że w trzy pierwsze niedziele grudnia 2025 wszystkie sklepy będą mogły być otwarte. Dotyczy to zarówno marketów, dyskontów oraz galerii handlowych.

Niedziele handlowe w 2026 roku

Jak prezentuje się kalendarz niedziel handlowych w nadchodzącym roku? Według obowiązujących przepisów w 2026 roku czeka nas również 8 niedziel handlowych. Wypadną one kolejno:

25 stycznia,

29 marca ,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Jakie sklepy mogą być otwarte w niedziele handlowe?

Zakaz handlu w większość niedziel określony jest w ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Jednocześnie zostało przewidzianych wiele wyłączeń.

Te placówki handlowe mogą być otwarte w niedziele niehandlowe: