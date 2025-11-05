Tylko w grudniu 2025 czekają nas 3 takie niedziele! Polacy w końcu będą zadowoleni

- Grudzień 2025 przyniesie wyjątkową sytuację dla wszystkich miłośników zakupów w Polsce.
- W nadchodzącym roku czeka nas aż osiem niedziel handlowych, a trzy z nich przypadają tuż przed świętami.
- Sprawdź dokładne daty handlowych niedziel w 2025 i 2026 roku, aby zaplanować swoje zakupy.
- Odkryj, które sklepy mogą być otwarte w niedziele niehandlowe, niezależnie od obowiązujących przepisów.
Wyjątkowa sytuacja w grudniu 2025. Aż trzy handlowe niedziele
Ograniczenie handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od marca 2018 roku. Na początku nowe przepisy nie budziły entuzjazmu, a wiele sklepów kombinowało, jak obejść obowiązujące prawo. Obecnie wydaje się, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że w niedziele większość sklepów pozostaje zamknięta. Co roku jest kilka wyjątków, kiedy to mamy niedziele handlowe. W 2025 roku przewidziało łącznie 8 takich niedziel, a ostatnia przypadała na 31 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
W grudniu 2025 na Polaków czekają aż trzy dodatkowe dni na robienie zakupów. Jak co roku okres przedświąteczny jest bardzo gorący w handlu w związku z czym ustawodawca przewidział aż trzy handlowe niedziele. Wszystkie przypadną jedna po drugiej zatem będzie można się przyzwyczaić. W grudniu 2025 niedziela handlowe wypadają odpowiednio:
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia
Oznacza to, że w trzy pierwsze niedziele grudnia 2025 wszystkie sklepy będą mogły być otwarte. Dotyczy to zarówno marketów, dyskontów oraz galerii handlowych.
Niedziele handlowe w 2026 roku
Jak prezentuje się kalendarz niedziel handlowych w nadchodzącym roku? Według obowiązujących przepisów w 2026 roku czeka nas również 8 niedziel handlowych. Wypadną one kolejno:
- 25 stycznia,
- 29 marca ,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Jakie sklepy mogą być otwarte w niedziele handlowe?
Zakaz handlu w większość niedziel określony jest w ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Jednocześnie zostało przewidzianych wiele wyłączeń.
Te placówki handlowe mogą być otwarte w niedziele niehandlowe:
- stacje paliw płynnych prowadzące sprzedaż paliwa i często dodatkowo artykułów, napojów, prasy.
- apteki oraz punkty apteczne zapewniające dostęp do leków i artykułów medycznych.
- kwiaciarnie - sprzedaż kwiatów to jedna z kategorii objętych wyłączeniem.
- sklepy z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych.
- placówki handlowe na dworcach, lotniskach, portach, oraz w obiektach infrastruktury, które obsługują podróżnych.
- małe sklepy osiedlowe - jeśli prowadzone są osobiście przez właściciela albo rodzinę uprawnioną, zgodnie z przepisami.
- placówki pocztowe - jeśli ich przeważającą działalnością jest usługa pocztowa (np. co najmniej 40 proc. przychodu) i spełniają wymogi ustawowe.