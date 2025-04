W Grecji nauczyłam się, czym zastąpić płyn do płukania podczas prania ręczników. Ten domowy środek działa jeszcze lepiej. Zmiękcza tkaniny i usuwa zapach stęchlizny. Pranie ręczników

Płyn do płukania do prania ręczników? Eksperci: niekoniecznie

Polacy pokochali płyny do płukania. Dodane do prania sprawiają, że materiały pięknie pachną. Coraz więcej ekspertów coraz częściej wskazuje, że płyny do płukania nie najlepiej wpływają na tkaniny. Mogą one przyczyniać się do szybszego zużywania się materiałów. Sprawiają, że ręczniki robią się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Wycieranie się takimi ręcznikami nie należy do najprzyjemniejszych. To jednak nie wszystko. Płyny do płukania mogą zmniejszać właściwości absorbujące wodę. Sprawia to, że ręczniki nie chłoną odpowiednia wilgoci i zasadniczo stają się nieprzydatne. Płyny do płukania często zawierają chemiczne cząsteczki, które mogą sprzyjać rozwijaniu się alergii skórnych.

Czym zastąpić płyn do płukania podczas prania ręczników?

Zamiast płynów do płukania do prania ręczników można sięgnąć po domowe sposoby. Okazuje się, że często są one równie skuteczne, co kupne detergenty. Jako zamiennik płynu do płukania najczęściej polecany jest biały ocet. Świetnie zmiękcza on tkaniny i usuwa brzydkie zapachy. Zdaniem wielu osób ocet uratuje sztywne i stare ręczniki. Sprawia, że odzyskują one swój kolor i miękkość. Warto jednak wiedzieć, że ocet mimo swoich antybakteryjnych właściwości, nie usunie plam i tłustych zabrudzeń. Warto go zatem stosować razem z delikatnymi detergentami. Ocet do prania ręczników możesz dodać do komory na płyn do płukania (wtedy zostanie dodany w ostatnim cyklu prania) lub bezpośrednio do bębna pralki. Innym sposobem na zastąpienie płynu do płukania podczas prania ręczników jest soda oczyszczona. Z uwagi na swoje właściwości wybielające zalecana jest ona do prania białych ręczników. Soda oczyszczona świetnie niweluje brzydkie zapachy i zmiękcza włókna już podczas pierwszego prania. Można ją stosować bezpośrednio do prania w pralce, ale równie dobrze dobrze sprawdzi do namaczania pożółkłych tkanin, nie tylko ręczników.