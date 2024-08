Warszawskie lato w mieście. Rok 2045

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

W roku dwa tysiące czterdziestym piątym.

A dokładniej przy Placu Powstańców Warszawy 2a. melt museum stanowczo wykracza poza ramy tradycyjnego „muzeum”. To brama do świata, w którym rzeczywistość ustępuje miejsca fantazji napędzanej siłą wyobraźni. Tutaj zamiast eksponatów w gablotach i obrazów na ścianach czekają na nas pomieszczenia wypełnione… sztuką i technologią. Przestrzeń oferuje jedyne w swoim rodzaju instalacje oddziałowujące na zmysły. Widzimy je, słyszymy i czujemy. A następnie podajemy w wątpliwość, co jest prawdziwe, a co nie. Witamy w roku dwa tysiące czterdziestym piątym. Może wcześniej, może później. Kogo? Wszystkich – tych starszych i młodszych. Przede wszystkim tych ciekawych nowych doznań.

Człowiek i sztuczna inteligencja. Relacja przyszłości

W muzeum na powierzchni ponad 600 mkw znajdziemy kilkanaście pomieszczeń wypełnionych sztuką nowych mediów. Stała ekspozycja „Artificial Dreams” poświęcona jest relacji człowieka ze sztuczną inteligencją. Można więc wysunąć tezę, że miejsce odkrywa rąbka tajemnicy przyszłości, w której będziemy funkcjonować. Przyszłości człowieka w świecie zdominowanym przez AI. Ale czy na pewno zdominowanym? A być może te dwa z pozoru odrębne światy świetnie się wypełniają, tworząc spójną całość? Odpowiedź na to i wiele innych pytań twórcy pozostawiają już do rozważenia przez każdego z nas.

Sztuka współpracy

O relacji człowieka ze sztuczną inteligencją nikt nie opowie lepiej niż artyści, którzy w swoich docenianych na całym świecie projektach AI traktują jako… partnera. Za melt museum odpowiada MELT IMMERSIVE – wielokrotnie nagradzane studio Kamili Staszczyszyn i Kuby Matyki specjalizujące się w tworzeniu immersyjnych doświadczeń artystycznych, współpracujące z największymi, globalnymi markami takimi jak Disney, Versace, Netflix i więcej. Brzmi interesująco? O melt museum opowiadać można długo. Ale po co opowiadać o tym, czego należy doświadczyć?

melt museum jest czynne od wtorku do piątku od godz. 11 do 21, a w weekendy od 10 do 22. Bilety na wystawę można kupić online lub na miejscu (liczba biletów ograniczona i mogą być już wyprzedane). Więcej informacji na temat melt museum znajdziemy na stronie https://meltmuseum.com.

i Autor: Jan Kriwol muzeum melt