Wedel wprowadza lody dla psów!

Pijalnie Czekolady E.Wedel od lat są miejscem spotkań i wspólnie spędzanych chwil. Wprowadzenie do oferty lodów dla psów wpisuje się w ideę marki E.Wedel „czas razem”, podkreślając, że to chwile, którymi można cieszyć się z najbliższymi – także w towarzystwie czworonożnych kompanów.

– Coraz częściej obserwujemy, że nasi Goście odwiedzają nasze lokale razem ze swoimi pupilami. Chcemy, aby wspólna wizyta była przyjemnością dla każdego, dlatego rozszerzamy ofertę o produkty przygotowane specjalnie z myślą o psach. To naturalny element rozwoju sieci naszych lokali jako miejsc otwartych i przyjaznych każdemu członkowi rodziny – mówi Daniel Kucharski, prezes spółki Pijalnie Czekolady Sp. z o.o.

W trosce o czworonoga

Receptury produktów oparto na prostych składnikach, bez zbędnych dodatków – z wykorzystaniem mięsa, warzyw i owoców. Dzięki temu właściciele mogą bez obaw podarować swoim ulubieńcom chwilę przyjemności. To również doskonały sposób na schłodzenie podczas upalnych, wakacyjnych dni.

Lody dla psów dostępne są w dwóch starannie skomponowanych wariantach smakowych:

kaczka – połączenie wywaru i mięsa z kaczki z dodatkiem cukinii, dyni, marchewki, gruszki oraz malin;

indyk – receptura oparta na wywarze i mięsie z indyka, wzbogacona o marchewkę, dynię, batata, jabłko oraz korzeń pietruszki.

Psie lody dostępne są w porcji 80 ml w cenie 12,90 zł. Dla komfortu właścicieli i ich pupilów każda porcja podawana jest w jednorazowej miseczce - indywidualnie pakowana i oznakowana. Takie rozwiązanie pozwala zachować świeżość produktu, zapewnia wygodę serwowania i spełnia wysokie standardy higieny.

Z miłości do czworonogów

Wprowadzenie do oferty lodowych przysmaków dla psów jest odpowiedzią na wyraźny trend społeczny. Według dostępnych danych1, ich liczba w Polsce sięga obecnie około 8,5 mln. Zwierzęta odgrywają coraz ważniejszą rolę w życiu właścicieli i są często traktowane przez wiele i wielu z nas jak pełnoprawni członkowie rodziny.

W efekcie obserwowany jest znaczący wzrost liczby miejsc uwzględniających potrzeby opiekunów i ich przyjaciół na czterech łapach. To właśnie w odpowiedzi na ten kierunek Pijalnie Czekolady E.Wedel wprowadzają rozwiązania zwiększające komfort czworonożnych gości, m.in. także poprzez dostęp do misek ze świeżą wodą.

Wspólny spacer, chwila odpoczynku przy lodach rzemieślniczych i razem spędzone chwile – od teraz także z deserem przygotowanym specjalnie dla pupila - w kształcie psiej łapy. Dzięki nowej ofercie Pijalnie Czekolady E.Wedel jeszcze mocniej podkreślają, że „czas razem” smakuje najlepiej wtedy, gdy można go celebrować w ulubionym towarzystwie.