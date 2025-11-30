Wetrzyj 2 łyżki w zlew granitowy. Będzie lśniący bez ani jednego zacieku z wody. Zadziała jak impregnat. Mycie zlewu granitowego

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-30 5:36

Jak zabezpieczyć zlew granitowy przed zaciekami? Tu pomoże domowy sposób na mycie zlewu. Dzięki temu kuchennemu produktowi utworzysz powłokę zabezpieczającą na granitowej powierzchni i przez wiele dni będzie ją chronić przed osiadaniem wody. Wetrzyj w zlew 2 łyżki, a zadziała jak impregnat. W efekcie granitowy zlew będzie lśnić bez ani jednego zacieku.

Czyszczenie zlewu granitowego

i

Autor: Shutterstock
  • Zacieki na granitowym zlewie to powszechny problem, zwłaszcza w przypadku ciemnych kolorów.
  • Zamiast drogich środków chemicznych, wypróbuj prosty trik, który zabezpieczy powierzchnię i nada jej blask.
  • Dowiedz się, jak krok po kroku zaimpregnować zlew, aby uniknąć nieestetycznych osadów i utrzymać go w idealnej czystości.

Wetrzyj 2 łyżki w zlew granitowy. Będzie lśniący bez ani jednego zacieku z wody

Idealnie czysty zlew granitowy to chyba marzenie większości pan domu. Niestety wystarczy jedno zmywanie naczyń, aby na granitowej powierzchni (zwłaszcza tej w ciemnym kolorze) pojawiły się nieestetycznie wyglądające zacieki z wody. Jeśli to zaniedbamy, to z czasem utrwala się tworząc trudny do usunięcia wapienny osad. Wówczas konieczne będzie zastosowanie silnych środków chemicznych, które usuną kamień ze zlewu, ale niestety mogą uszkodzić jego powłokę i w efekcie znacznie szybciej będzie się brudzić. Dlatego bardzo ważne oprócz regularnego czyszczenia zlewu granitowego jest jego impregnacja. I wcale nie trzeba kupować specjalistycznych środków, aby zabezpieczyć powierzchnię zlewu przed zaciekami. Równie dobrze sprawdzi się w tym olej kokosowy. Dwie łyżki oleju wetrzyj bawełnianą ścierką, okrężnymi ruchami, a na koniec jego nadmiar usuń papierowym ręcznikiem. Olej nabłyszczy zlew, ale przede wszystkim będzie go chronić przez jakiś czas przed powstawaniem plam i przywieraniu zabrudzeń. 

Jak wyczyścić granitowe zlew z kamienia?

W czyszczeniu zlewu granitowego znakomicie sprawdzą się domowe preparaty, które nie tylko doskonale poradzą sobie z wapiennym osadem i zaciekami, ale też nadadzą powierzchni blasku. Warto przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu wyczyścić zlew granitowy tą domową pastą z sody oczyszczonej, która usunie nie tylko zabrudzenia, ale także kamień i zacieki z wody. Jak przygotować tę pastę czyszczącą do zlewu granitowego? Wsyp opakowanie sody oczyszczonej do miseczki i dodaj kilka kropel wody, aby powstała gęsta papka. Następnie za pomocą gąbki nałóż ją na powierzchnię zlewu i energicznie wetrzyj. Na koniec zlew spłucz letnią wodą i gotowe. Lśni niczym diament.

Polecany artykuł:

Wsyp, zalej i zatkaj ściereczką odpływ. Odetka zlew w 10 minut. Woda będzie spł…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE ZLEWU