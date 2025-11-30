Wetrzyj 2 łyżki w zlew granitowy. Będzie lśniący bez ani jednego zacieku z wody. Zadziała jak impregnat. Mycie zlewu granitowego

Zacieki na granitowym zlewie to powszechny problem, zwłaszcza w przypadku ciemnych kolorów.

Zamiast drogich środków chemicznych, wypróbuj prosty trik, który zabezpieczy powierzchnię i nada jej blask.

Dowiedz się, jak krok po kroku zaimpregnować zlew, aby uniknąć nieestetycznych osadów i utrzymać go w idealnej czystości.

Wetrzyj 2 łyżki w zlew granitowy. Będzie lśniący bez ani jednego zacieku z wody

Idealnie czysty zlew granitowy to chyba marzenie większości pan domu. Niestety wystarczy jedno zmywanie naczyń, aby na granitowej powierzchni (zwłaszcza tej w ciemnym kolorze) pojawiły się nieestetycznie wyglądające zacieki z wody. Jeśli to zaniedbamy, to z czasem utrwala się tworząc trudny do usunięcia wapienny osad. Wówczas konieczne będzie zastosowanie silnych środków chemicznych, które usuną kamień ze zlewu, ale niestety mogą uszkodzić jego powłokę i w efekcie znacznie szybciej będzie się brudzić. Dlatego bardzo ważne oprócz regularnego czyszczenia zlewu granitowego jest jego impregnacja. I wcale nie trzeba kupować specjalistycznych środków, aby zabezpieczyć powierzchnię zlewu przed zaciekami. Równie dobrze sprawdzi się w tym olej kokosowy. Dwie łyżki oleju wetrzyj bawełnianą ścierką, okrężnymi ruchami, a na koniec jego nadmiar usuń papierowym ręcznikiem. Olej nabłyszczy zlew, ale przede wszystkim będzie go chronić przez jakiś czas przed powstawaniem plam i przywieraniu zabrudzeń.

Jak wyczyścić granitowe zlew z kamienia?

W czyszczeniu zlewu granitowego znakomicie sprawdzą się domowe preparaty, które nie tylko doskonale poradzą sobie z wapiennym osadem i zaciekami, ale też nadadzą powierzchni blasku. Warto przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu wyczyścić zlew granitowy tą domową pastą z sody oczyszczonej, która usunie nie tylko zabrudzenia, ale także kamień i zacieki z wody. Jak przygotować tę pastę czyszczącą do zlewu granitowego? Wsyp opakowanie sody oczyszczonej do miseczki i dodaj kilka kropel wody, aby powstała gęsta papka. Następnie za pomocą gąbki nałóż ją na powierzchnię zlewu i energicznie wetrzyj. Na koniec zlew spłucz letnią wodą i gotowe. Lśni niczym diament.