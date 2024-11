Wiesz, gdzie wyrzucić karton po mleku lub stare ubrania? Rozwiąż quiz o segregacji odpadów

Wystarczą 2 łyżki tego do mycia okien. Szyby będą przejrzyste, bez smug i zacieków. Do tego sposobu na mycie okien nie potrzebujesz octu oraz gliceryny

Choć segregacja śmieci stała się w Polsce już normą, to niektórym osobom wciąż sprawia spore trudności. Często stajemy przy pojemnikach na odpady i zastanawiamy się, w którym z nich powinniśmy umieścić konkretną rzecz. Najbardziej problematycznym odpadem są na przykład: butelka po oleju spożywczym, stare ubrania, karton po mleku, czy nawet stłuczony talerz. Nie wszyscy do końca zdajemy sobie sprawę, do którego kontenera te śmieci powinny trafić - żółtego na plastiki i metale, a może do zielonego na szkło. Niestety ten błąd popełnia bardzo dużo osób. A Ty znasz doskonale wszystkie zasady segregacji śmieci i nigdy nie sprawiała Ci ta czynność najmniejszych problemów? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz dotyczący segregacji odpadów. To tylko dziesięć pytań. Wśród nich są oczywiście odpady sprawiające Polakom największe trudności. Do dzieła!

