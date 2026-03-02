Wlej 1 łyżeczkę do butelki i spryskaj odpływy w łazience. Pozbędziesz się rybików jednym ruchem. Sposób na rybiki cukrowe

Rybiki cukrowe w łazience to problem wielu domów – na szczęście istnieje na nie skuteczny sposób!

Domowa mikstura pozwoli Ci szybko pozbyć się tych niechcianych lokatorów z Twoich odpływów.

Sprawdź, jak prosto przygotować płyn, który odstraszy rybiki, i ciesz się czystą łazienką!

Wlej 1 łyżeczkę do butelki i spryskaj odpływy w łazience. Pozbędziesz się rybików

Weszłaś nad ranem do swojej łazienki i zauważyłaś małe robaczki, które szybko schowały się w pierwszą lepszą szczelinę w płytkach? Prawdopodobnie masz do czynienia z rybikami cukrowymi. Choć nie są niebezpieczne i szkodliwe dla ludzi, to jednak ich obecność w domu budzi w obrzydzenie. Nie dziwi też fakt, że kiedy tylko zauważymy, że rybiki zamieszkują naszą łazienkę, to od razu szukamy sposobu, który pomoże nam pozbyć się rybików z domu. Pomocne mogą być domowe sposoby na rybiki, które zadziałają na nie odstraszająco, tak jak ten samodzielnie przygotowany płyn. Wymieszaj pół szklanki octu, pół szklanki wody i 2 krople płynu do mycia naczyń. Przelej tę mieszankę do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj odpływy w swojej łazience – w zlewie, wannie i pod prysznicem. Rybiki znikną niemal od razu.

Sposoby na pozbycie się i zapobieganie rybikom w domu

Oprócz wyżej opisanego sposobu na rybiki warto stosować kilka zasad, które pomogą nam uniknąć ponownego pojawienia się tych małych robaków w domu. Z racji, że lubią one pomieszczenia o wyższej wilgotności, dbaj o ich odpowiednią wentylację i osuszanie zakamarków po kąpieli. Wśród domowych sposobów na rybiki wymienia się uszczelnienie wszelkich otworów, którymi rybiki mogą przedostawać się do pomieszczenia.

Jak wygląda rybik cukrowy?

Rybik cukrowy to niewielkich rozmiarów owad pokryty charakterystyczną srebrzystą łuską. Potocznie nazywa się go srebrzykiem. Rybiki często pojawiają się w domach i mieszkaniach. Szczególnie upodobały sobie łazienki, gdzie często panuje wilgoć oraz ciemność. Rybiki są bardzo długo żywotne i żyją nawet 8 lat. Cały czas składają jaja i się rozmnażają.

