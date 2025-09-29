Wlej1 szklankę do spłuczki i nie spuszczaj wody. W jedną noc usunie kamień i osady. Brzydkie zapachy znikają. Czyszczenie spłuczki

Spłuczka w toalecie to miejsce, które często się pomija podczas sprzątania. Jest ona trudno dostępna i niewiele osób myśli, że należy ją czyścić. To błąd. Spłuczka ma regularny kontakt z wodą i zbiera się w niej kamień oraz inne osady z wody. Na szczęście istnieje prosty sposób na czyszczenie spłuczki, który usuwa kamień i zacieki bez konieczności opróżniania.

  • Czyszczenie spłuczki jest ważne, ponieważ wewnątrz gromadzi się kamień, osady mineralne, bakterie, a wilgoć i ciemność sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów.
  • Aby wyczyścić spłuczkę, należy zdjąć górną pokrywę, spuścić część wody i wlać 1 szklankę octu spirytusowego, pozostawiając go na co najmniej jedną noc, aby rozpuścił kamień i osady.
  • Rano należy spuścić wodę, a ocet, dzięki swoim właściwościom, usunie kamień, zdezynfekuje oraz zneutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając spłuczkę czystą i higieniczną.
  • Zaleca się powtarzanie tej czynności przynajmniej raz w miesiącu dla utrzymania czystości i świeżości spłuczki.

Dlaczego trzeba czyścić spłuczkę?

Czyszczenie toalety to bardzo ważny element higieny. Regularne mycie deski sedesowej oraz muszli klozetowej nikogo nie dziwi. Nieco inaczej jest w przypadku spłuczki. To trudno dostępne miejsce, o którym wiele osób zapomina podczas sprzątania. To błąd ponieważ spłuczka, jak każdy inny element toalety mający regularny kontakt z wodą, pokrywa się kamieniem oraz osadami. To najczęściej wiązki mineralne wytrącające się z wody. Dodatkowo wilgoć i ciemność sprzyjają rozwojowi bakterii i z czasem ze spłuczki zaczyna ulatniać się nieprzyjemny zapach. Aby tego uniknąć należy co jakiś czas dokładnie wyczyścić spłuczkę. Na szczęście nie jest  to takie trudne, jak się wydaje.

Wystarczy 1 szklanka tego płynu. Spłuczka będzie idealnie czysta

Pierwszym krokiem czyszczenie spłuczki w toalecie jest jest rozkręcenie. W tym celu należy zdjąć górną pokrywę. Do czyszczenia spłuczki nie musisz jej całkowicie opróżniać. Warto jednak spuścić wodę, aby spłuczka nie była całkowicie pełna. Do usuwania kamienia najlepiej sprawdza się ocet. Możesz go użyć także do czyszczenia spłuczki. Wlej 1 szklankę białego octu spirytusowego i zamknij pokrywę. Nie spuszczaj wody. Całość zostaw co najmniej na jedną noc. Niech kwasowa formuła octu dokładnie rozpuści wszelkie zacieki oraz kamień. Rano spuść wodę. Kamień i osad spłyną wraz z nią do muszli klozetowej. Ocet nie tylko świetnie rozpuszcza kamień ale także działa przeciwbakteryjnie. Zabija zarazki i niweluje brzydkie zapachy. Tak czyszczona spłuczka będzie pachnąca i higienicznie czysta. Czynność tą powtarzaj przynajmniej raz w miesiącu.

