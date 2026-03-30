Wlej do wazonu żonkilami, a bukiet będzie świeży tydzień dłużej. Ekspresowa odżywka do kwiatów ciętych, która odświeża i chroni żonkile przed gniciem i bakteriami z wody

Żonkile, choć piękne i symbolizujące wiosnę, szybko więdną, ale odpowiednia pielęgnacja może przedłużyć ich świeżość.

Wybieraj kwiaty z zamkniętymi pąkami i jędrnymi łodygami, a po przyniesieniu do domu przytnij je pod kątem.

Domowa odżywka z soku z cytryny i cukru pomoże utrzymać żonkile dłużej świeże.

Co zrobić, aby żonkile w wazonie były dłużej świeże? Domowa odżywka

Dla wielu osób te kwiaty to prawdziwy symbol wiosny. Żonkile bo o nich mowa zachwycają intensywnie żółtym kolorem, który dodaje energii i kojarzy się ze słońce. Wprowadzają do pomieszczenia radosny i wiosenny nastrój. Żonkile często wybierane są jako kwiaty na Wielkanoc. Ich żółty kolor rewelacyjnie pasuje do wielkanocnych kurczaczków, pisanek i innych elementów ozdobnych. Niestety, żonkile nie należą do najbardziej trwałych kwiatów ciętych. Szybko zaczynają więdnąć i tracić liście. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że trwałość kwiatów ciętych można wydłużyć i wiele zależy od ich pielęgnacji.

Jeżeli zależy Ci na tym, by kwiaty stały jak najdłużej wybieraj te z zamkniętymi pąkami. Łodygi powinny być jędrne i soczyste. Unikaj kwiatów, które wyglądają jakby były po przejściach, a na łodygach pojawiają się przebarwienia. Po przyniesieniu żonkili do domu skróć łodygi o około 3 centymetry ucinać je pod kątem. Dzięki temu powierzchnia poboru wody stanie się większa. Do cięcia kwiatów używaj zawsze ostrych i zdezynfekowanych nożyczek. Zbyt tępe zamiast ciąć zmiażdżą łodygi, a tym samy sprawią, że nie będą one prawidłowo absorbować wody z wazonu. Pamiętaj także, że wodę do kwiatów ciętych zmienia się regularnie. W innym przypadku zaczną się w niej namnażać bakterie.

Wlej kilka kropel do wazonu z żonkilami, a kwiaty dłużej będą świeże

Do kwiatów ciętych możesz stosować domowe odżywki, które przedłużą ich świeżość. W przypadku żonkili najczęściej polecany jest sok z cytryny lub kwasek cytrynowy. Kwasowa formuła oraz witamina C obniżają pH wody, co hamuje rozwój grzybów oraz bakterii. Dzięki temu woda w wazonie dłużej jest świeża co wpływa na trwałość samych kwiatów. Do wazonu z żonkilami wlej około 5 kropli soku cytryny. Opcjonalnie możesz dodać również 1 łyżeczkę cukru. To źródło energii, która jeszcze bardziej przedłuży trwałość żonkili. Odżywkę możesz stosować za każdym razem, gdy wymieniasz wodę na świeżą.

