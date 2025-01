Wlej do wody i umyj okna, a będą lśnić przez długi czas. Taki płyn zabezpieczy je przed zaciekami i kurzem. Mycie okien

Wlej do wody i umyj okna, a będą lśnić przez długi czas. Zabezpieczy je przed kurzem

Zapewne na Waszych oknach nie ma już śladu po świątecznych porządkach, a zamiast tego widać na nich kurz i zacieki po deszczach. Niestety chyba każda pani domu przytaknie, że okna bardzo szybko ulegają zabrudzeniom, a ich mycie można zaliczyć do jednych z najbardziej pracochłonnych obowiązków domowych. Choć może nie jest zbyt skomplikowana, to wymaga przestrzegania kilku zasad, które sprawią, że okna będą czyste, lśniące i bez smug. Czym myć okna, bay były czyste przez długi czas? Niewiele osób wie, że w utrzymaniu czystych okien fantastycznie sprawdza się gliceryna. Umycie okien wodą z dodatkiem gliceryny farmaceutycznej sprawi, że nie będzie się na nich osadzać woda oraz brud, np. kurz czy zanieczyszczenia powietrza. To sprawdzony i naprawdę skuteczny sposób, dzięki któremu będziesz mogła cieszyć się nieskazitelnie czystymi oknami znacznie dłużej. Wystarczy dodać łyżeczkę gliceryny na 3 litry wody i wymieszać. Powstałą mieszanką umyj okna i dokładnie je wytrzyj. Gliceryna dodatkowo sprawi, że na powierzchni szyb nie będzie widać smug. Plusem jest fakt, że kupisz ją w każdej aptece za grosze.

Mycie okien bez smug. Ważne zasady

Jak wspomniałam wcześniej, mycie okien nie jest skomplikowanym procesem, a przestrzegając kilku zasad sprawimy, że będą lśnić bez smug. Jak zatem myć okna? Po pierwsze nie rób tego w słoneczny dzień, kiedy promienie padają wprost na szyby. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas mycia okien. Promienie słoneczne sprawiają, że płyn szybko zasycha, a na szybach pozostają nieestetyczne smugi i zacieki. Najlepiej to zadanie pozostawić sobie na wczesny ranek lub późne popołudnie, kiedy słońce schowa się za horyzontem. Drugą kwestią jest dobór odpowiedniej ściereczki. Zdecydowanie odradza się korzystanie z ręczników papierowych, które pozostawiają na szybach pył i kurz. Lepiej zastąpić je ściereczką z mikrofibry. Warto także do mycia okien wykorzystać ocet.

Mycie okien octem

Ocet jest z pewnością niedocenionym środkiem czyszczącym. Nie tylko znakomicie usuwa wszelkie zabrudzenia, ale przede wszystkim nabłyszcza myte powierzchnie, dlatego warto wykorzystać go do mycia okien. Do 2 litrów wody wlej szklankę octu i umyj szyby. Na koniec przetrzyj je ściereczką do sucha i gotowe.

