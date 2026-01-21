Wlej to doniczki z marniejącym grudnikiem. Nawet jeżeli nie kwitł w grudniu, to jeszcze w lutym obsypie kwiatami! Jak pielęgnować grudnik?

Grudnik, tropikalna roślina kwitnąca zimą, może obdarzyć Cię kwiatami nawet dwa razy w roku.

Aby grudnik ponownie zakwitł, zapewnij mu odpowiedni okres spoczynku i stanowisko z ograniczonym dostępem do światła.

Poznaj sekret naturalnej odżywki z pokrzywy, która pobudzi roślinę do kwitnienia i wzmocni jej kondycję.

Odkryj proste triki pielęgnacyjne i spraw, by Twój grudnik obsypał się kwiatami jeszcze w tym sezonie!

Co zrobić, aby grudnik zakwitł w tym sezonie?

Grudnik, czyli inaczej szlumbergera to roślina pochodząca z lasów tropikalnych Brazylii. W naszym klimacie to jeden z niewielu kwiatów doniczkowych kwitnących zimą. Często obsypuje kwiatami na Boże Narodzenie, ale zdarza się, że kwitnienie grudnik się przesuwa. Mało tego, odpowiednio pielęgnowany może zakwitnąć dwa razy do roku - zimą oraz wczesną wiosną. Jeżeli Twój grudnik wciąż nie pokrył się kwiatami to nic straconego. Zadbaj o niego zgodnie z naszymi wskazówkami, a za dwa tygodnie ujrzysz pierwsze pąki.

Jeżeli grudnik kwitł w grudniu, ale chcesz, by ponownie obsypał kwiatami to zacznij od okresu spoczynku. Gdy spadną ostatnie pąki przestaw grudnik w chłodniejsze miejsce i wstrzymaj się z nawożeniem. Przez jakiś czas roślina potrzebuje regeneracji, aby przygotować się do kolejnego kwitnie. Dopiero, gdy zauważysz ponownie zawiązywanie się pąków zacznij działać.

Aby grudnik zakwitł jeszcze tej zimy potrzebuje odpowiedniego stanowiska. Jest to bowiem roślina krótkiego dnia. Zimą najlepiej będzie rosnąc w miejscu, gdzie zapewni się mu nawet 12 godzin ciemności. Dzięki temu zainicjujesz kolejne kwitnienie. Gdy zauważysz na pędach pąki to wstrzymaj się z przenoszeniem doniczki. Zmiana stanowiska może negatywnie wpłynąć na grudnik i sprawić, że ten zgubi zawiązane pąki. Grudnika podlewaj umiarkowanie i uważaj, aby go nie przelać. Może to bowiem skutkować gniciem korzeniu.

Podlewaj grudnik tą odżywką, a zakwitnie jeszcze w lutym 2026

Gdy grudnik wypuści pąki to znak, że możesz zacząć go nawozić. Stosuj naturalne odżywki, które zadziałają wzmacniająco oraz regenerująco. Dzięki temu pąki nie spadną i rozwiną się z nich przepiękne kwiaty. Jedną z częściej polecanych odżywek do pielęgnacji grudnika jest ta z pokrzywy. Możesz do niej zarówno świeżą jak i suszoną pokrzywę. Świeże liście należy jednak wcześniej wysuszyć. Do dużego słoika wlej przegotowaną, ciepłą wodę i dodaj 1 garść pokrzywy. Odstaw na kilka dni, aby napar dobrze się zaparzył. Po tym czasie rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj grudnika. Już jedna szklanka tej odżywki pobudzi roślinę do wzrostu. Pokrzywa pozytywnie wpływa na kondycję wielu roślin. Zawiera ona cenne substancje takie jak witaminy A, C, K oraz te grupy B, azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, wapń, cynk, krzem, mangan, a także kwasy organiczne.