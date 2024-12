Wstaw do lodówki, a rozmrozi się w okamgnieniu. Będzie gotowa do mycia. Sposób na szybkie rozmrożenie lodówki

Wcieram to w obrus po praniu i mam spokój z plamami. Tworzy wartwę ochronną na obrusie i nawet barszcz czerwony się nie wchłania. Domowy impregat do tkanin

Wstaw do lodówki, a rozmrozi się w okamgnieniu. Będzie gotowa do mycia

W sytuacji, gdy w lodówce zbiera się lód, musi ona pracować na wyższych obrotach, aby utrzymać pożądaną temperaturę. To z kolei prowadzi do wyższych rachunków za prąd. W związku z tym, że w wielu domach trwają obecnie przedświąteczne porządki, to jednym z ich etapów jest właśnie mycie lodówki. Oczywiście zanim do tego przystąpimy to musimy rozmrozić urządzenie, aby móc dokładnie wymyć jego wnętrze. W tym celu wyjmujemy wszystkie produkty, które przechowujemy w lodówce, odłączamy ją od prądu i ustawiamy temperaturę wewnątrz na minimum. Teraz musi minąć nawet kilkanaście godzin zanim lodówka się rozmrozi i będziemy mogli ją umyć. Jeśli jednak wolałbyś zaoszczędzić czas, to wypróbuj sposób na szybkie rozmrożenie lodówki. Wstaw do wnętrza urządzenia miskę wypełnioną gorącą wodą. Dzięki temu lód zaczyna się szybciej topić. Wówczas za pomocą plastikowej szpatułki zeskrobuj kolejne warstwy lodu ze swojej lodówki.

Mycie lodówki. Jak to zrobić krok po kroku?

Kiedy urządzenie już się rozmrozi i nie będzie w jego wnętrzu lodu, możesz przystąpić do mycia. Wyciągnij z wnętrza urządzenia wszystkie półki i szuflady. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Możesz to również zrobić ręcznie, używając płynu do mycia naczyń lub roztworu wody z octem. Dopiero teraz możesz wymyć wnętrze urządzenia. Genialnym płynem czyszczącym jest ocet. Nie tylko pomoże pozbyć się zaschniętych resztek posiłków, ale przede wszystkim posiada właściwości dezynfekujące, co w tym przypadku jest niezwykle ważne. Wystarczy, że rozcieńczysz 100 ml octu z 1 litrem letniej wody.