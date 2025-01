Wsyp raz na 7 dni do zlewu, a pozbędziesz się brzydkiego zapachu z rur. Wspaniale usunie złogi i udrożni zatkany odpływ. Sposób na zapach z odpływu

Zawsze po wejściu do domu włóż to do butów. Pochłonie całą wilgoć i sprawi, że obuwie będzie ładnie pachnieć

Wsyp raz na 7 dni do zlewu, a pozbędziesz się brzydkiego zapachu z rur

Zatkany zlew to chyba jedna z najnieprzyjemniejszych historii, jaka może się nam przytrafić. Woda zaczyna spływać do rur coraz wolniej, a z czasem z odpływu wydobywa się nieprzyjemny zapach, który roznosi się po całej kuchni. Niestety często reagujemy zbyt późno, kiedy woda na dobre stanie w zlewie i wówczas konieczne jest wezwanie hydraulika, który upora się z problemem. Dlatego kluczowe jest zapobieganie takim sytuacjom i można to zrobić zupełnie domowym sposobem. Ten trik nie tylko upora się z zalegającymi resztkami jedzenia w rurach, ale także tłuszczem i kamieniem, które osiadły w ich wnętrzu. To one są przyczyną brzydkiego zapachu wydobywającego się z odpływu. Wystarczy, że raz na tydzień wsypiesz do odpływu małe opakowanie kwasku cytrynowego i zalejesz go 100 ml gorącej wody. Pozostaw na 10 minut, po czym ponownie spłucz sporą ilością gorącej wody. Kwasek cytrynowy nie tylko znakomicie udrożni rury, ale też usunie z nich nieprzyjemny zapach.

Domowe sposoby na zatkany zlew

Jeśli zauważymy, że woda ze zlewu spływa do rur coraz wolniej, to również możemy jeszcze zastosować domowe sposoby na odetkanie zlewu. W połowie szklanki gorącej wody dokładnie rozpuść tabletkę do zmywarki i wlej ją do odpływu w zlewie kuchennym. Pozostaw na 10 minut i obficie zalej ciepłą wodą. Kapsułka do zmywarki ma znakomite właściwości czyszczące, dzięki czemu szybko upora się z nawet najgorszymi zabrudzeniami, które zalegają w rurach. Innym domowym sposobem na zatkany zlew jest "aktywna piana". Najpierw do odpływu wlej jedną łyżkę płynu do naczyń, wsyp pół szklanki sody oczyszczonej i wlej dwie szklanki octu. Na koniec szybko zakryj odpływ ściereczką. Po około 5 minutach zalej zlew 2 litrami gorącej wody, a rury ponownie będą drożne.