Wyciskam, dodaję 2 łyżeczki i wcieram w brudną kanapę. Tapicerka po 20 minutach wygląda jak nowa. Pranie kanapy domowym sposobem

Wyciskam, dodaję 2 łyżeczki i wcieram w brudną kanapę. Tapicerka po 20 minutach wygląda jak nowa

Pranie kanapy to czynność, którą należy wykonywać przy najmniej raz na sześć miesięcy. Dlaczego to tak ważne? Kanapa to jeden z najczęściej używanych mebli w domu, a jej tapicerka łatwo ulega zabrudzeniom. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. Jednak, zamiast kupować w sklepie przeróżne pianki czy płyny do prania tapicerki, zdecydowanie lepiej i taniej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie kanapy. Równie skutecznie poradzą sobie z plamami na materiale, a do tego zneutralizują zapachy i sprawią, że będzie pachnieć świeżo i ładnie. Ja samodzielnie przygotowuje płyn piorący do tapicerki. Dwie łyżeczki sody i sok wyciśnięty z jednej cytryny rozpuszczam w dwóch litrach wody. Zwilżam w tym płynie szmatkę i czyszczę nią kanapę, aż do pozbycia się plam. Pamiętaj jednak, by zbyt obficie jej nie namaczać.

Jak wyprać kanapę na sucho?

Szybkim i równie skutecznym sposobem na wypranie kanapy na sucho jest ten z wykorzystaniem sody oczyszczonej. Soda oczyszczona nie tylko doskonale usunie z tapicerki uporczywe plamy, ale także wchłonie nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zasypać kanapę i wetrzeć sodę w tapicerkę za pomocą miękkiej szczotki. Pozostaw ją na co najmniej godzinę, po czym odkurz. Zdecydowaną zaletą prania kanapy na sucho jest możliwość ponownego szybkiego korzystania z mebla.