Wymieszaj i od razu wsyp do mrowiska w ogrodzie. Wytępisz mrówki w 1 godzinę. Sposób na mrówki w ogrodzie

Mrówki w ogrodzie mogą być problemem, niszcząc rośliny i współpracując z mszycami.

Skutecznym domowym sposobem jest mieszanka cukru pudru i sody oczyszczonej, która wabi i eliminuje mrówki.

Istnieją również naturalne metody odstraszania mrówek, takie jak sadzenie bazylii, tymianku czy mięty.

Dowiedz się, jak dokładnie działa ta prosta metoda i pozbądź się mrówek w zaledwie godzinę!

Wymieszaj i od razu wsyp do mrowiska w ogrodzie. Wytępisz mrówki w 1 godzinę

Choć mrówki w ogrodzie to raczej naturalny widok, to jednak dla wielu osób są one po prostu szkodnikami. Wynika to z faktu, że mrówki zakładają gniazda w trawnikach, pod płytami chodnikowymi, a nawet w korzeniach roślin, uszkadzając je. Co więcej, mrówki często współpracują z mszycami, przenosząc je na rośliny i chroniąc przed drapieżnikami, aby korzystać z produkowanej przez nie spadzi. Dlatego ci, którzy w swoim ogrodzie uprawiają jakieś rośliny, szukają sposobu, aby jak najszybciej pozbyć się mrówek z ogrodu. W walce z tymi malutkimi owadami warto wykorzystać domowe sposoby, jak na przykład sodę oczyszczoną i cukier puder. Po prostu wymieszaj oba składniki w proporcjach 1:1 i od razu wsyp je do mrowiska, a już po 1 godzinie wytępisz mrówki. Jak działa ten sposób na mrówki w ogrodzie?

Domowy preparat na mrówki w ogrodzie. Soda oczyszczona i cukier puder

Mieszanka cukru pudru i sody oczyszczonej może być skutecznym i stosunkowo bezpiecznym sposobem na pozbycie się mrówek z ogrodu. Działa to w następujący sposób:

Cukier puder: Przyciąga mrówki, ponieważ jest dla nich słodki i stanowi źródło energii.

Przyciąga mrówki, ponieważ jest dla nich słodki i stanowi źródło energii. Soda oczyszczona: Jest toksyczna dla mrówek. Kiedy mrówki zjedzą mieszankę, soda wchodzi w reakcję w ich żołądkach, co prowadzi do ich śmierci.

Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Posadź rośliny odstraszające

W walce ze szkodnikami w ogrodzie można również wykorzystać rośliny odstraszające mrówki. Wydzielają one zapachy, których te owady bardzo nie lubią. Takimi roślinami są na przykład:

bazylia,

tymianek,

mięta.

Co więcej mrówki nie lubią także mielonej kawy i cynamonu, dlatego można rozsypać zmielone ziarna blisko grządek z warzywami.