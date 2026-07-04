Wymieszaj z cukrem i rozłóż po kątach. Ten sposób zabija karaluchy pełzające po Twoim domu! Usunie obrzydliwe robaki z kuchni i łazienki. Sposób na prusaki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-04 4:45

Karaluchy to grupa wszystkożernych owadów, która budzi ogromną niechęć i obrzydzenie. Jeżeli pojawiają się w domu to znak, że gdzieś w budynku mogło dojść od ich inwazji. Rzadko występują pojedynczo. Karaluchy mogą być szkodliwe dla zdrowia i stanowią zagrożenie. Zobacz, jak domowymi sposobami unicestwić niewielką inwazję karaluchów w domu. Wymieszaj to z cukrem i przygotuj śmiertelną pułapkę na karaluchy.

Duży brązowy karaluch z długimi czułkami stoi na jasnej podłodze. O domowych sposobach na prusaki przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Dorosłe osobniki karalucha osiągają długość ok. 3 cm. Mają ciemnobrązowy kolor (wpadający w czerń) i długie czułki. Zobacz, jak rozpoznać, że w domu są karaluchy.
  • Karaluchy, w tym prusaki, to powszechne owady, które szybko opanowują domy, szczególnie w wilgotnych i zaniedbanych miejscach.
  • Szkodniki te roznoszą groźne bakterie, jak Salmonella, i nasilają astmę, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia domowników.
  • Odkryj skuteczne domowe metody walki z karaluchami i sprawdź, kiedy konieczne jest wezwanie specjalistów, aby pozbyć się problemu na dobre.

Czym są karaluch i czy są niebezpieczne? 

Karaluchy to grupa wszystkożernych owadów zaliczających się do rodziny karaczanów. W domach najczęściej można spotkać prusaki, czyli karaluchy niemieckie. Często są one nieco mniejsze, z czułkami i dwie kreskami na plecach. Tradycyjne karaluchy są nieco większe i osiągają długość nawet 3 cm. Owady te pojawiają się najczęściej tam, gdzie jest brud, wilgoć i rozkładająca się żywność. Szczególnie uciążliwe są inwazje w blokach i domach wielorodzinnych. Tam mogą rozwijać się u sąsiadów lub w piwnicach i poprzez szyby wentylacyjne trafiać do naszych mieszkań. Karaluchy budzą lęk i obrzydzenie z uwagi na swój nieprzyjemny wygląd i szybkie poruszanie się. Warto także wiedzieć, ze mogą one stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia. Karaluchy roznoszą bakterie oraz wirusy, a tym nawet Salmonelle i zarazki E. coli. Zanieczyszczają żywność, a fragmenty ich pancerzy mogą nasilać ataki astmy. Jeżeli zauważysz u siebie w domu karaluchy, w tym prusaki, reaguj błyskawicznie. Zadbaj o eliminację robaków i znajdź ich źródło.

Domowe sposoby na karaluchy. Wymieszaj to z cukrem, a zabijesz robaki

Karaluchy to jedne z najtrudniejszych przeciwników. Nie bez powody mówi się, że przetrwają nawet apokalipsę. Ich usuwanie jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. Istnieją domowe sposoby, które pozwalają wyeliminować pojedyncze osobniki pojawiające się w naszych domach. Najprostszym sposobem jest ocet lub piwo. Ona te płyny przyciągają prusaki lub karaluchy i zamykają je w przygotowanej pułapce. Do butelki nalej białe ocet lub piwo i rozstaw wszędzie tam, gdzie pojawiają się owady. Przyciągnięte ostrym zapachem wejdą do butelki i utopią się w płynie. Metoda ta jest najprostszym domowym sposobem na karaluchy. Nie można jednak powiedzieć, aby była ona bardzo skuteczna. O wiele częściej polecany jest kwas borowy. Jest to nieorganiczny środek w postaci białego proszku, który wykazuje silne działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Kwas borowy dostaje się do organizmów karaluchów i działa na nie odwadniająco prowadząc do śmierci. Najlepiej jest wymieszać go z cukrem lub ugorowanym żółtkiem i przygotować pułapki na owady. W ten sposób faktycznie można pozbyć się karaluchów ze swojej przestrzeni. Należy jednak pamiętać, że kwas borowy jest również toksyczny dla ludzi i zwierząt. Jego zjedzenie lub kontakt skórny może prowadzić do silnego zatrucia. Unikaj tego sposobu, gdy masz w domu małe dzieci i zwierzęta domowe. 

Karaluchy niestety często wracają i może być tak, że domowe sposoby okażą się niewystarczające. W takim przypadku zawsze należy wezwać specjalistów, którzy przeprowadzą profesjonalną dezynsekcję. 

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KARALUCHY