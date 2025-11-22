Wymieszaj z odrobiną wody i wetrzyj w brudną szybę piekarnika. Przypalone zacieki znikną bez śladu, a szklana powierzchnia będzie czysta jak łza. Sposób na czyszczenie szyby piekarnika

Czyszczenie piekarnika to uciążliwy obowiązek, zwłaszcza gdy zaschnięty brud osadzi się na szybie.

Zamiast drogich detergentów, wypróbuj prosty i ekologiczny sposób na lśniąco czystą szybę.

Odkryj domową pastę, która bez wysiłku usunie tłuszcz i przypalenia, pozostawiając piekarnik jak nowy!

Wymieszaj z odrobiną wody i wetrzyj w brudną szybę piekarnika

Czyszczenie piekarnika to czynność, która powinno wykonywać się regularnie. W przeciwnym razie przypalony tłuszcz i resztki jedzenia osiądą we wnętrzu urządzenia na dobre. Wtedy wyczyszczenie piekarnika będzie prawdziwą męką. Nowoczesne urządzenia są wyposażone w specjalne funkcje samoczyszczenia. Najczęściej są to funkcje parowe, pyroliza, wkłady katalityczne i powłoki absorbujące. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że mało prawdopodobne, aby w ten sposób dokładnie usunąć zaschnięty brud z wnętrza urządzenia. Jednym z elementów, na którym najbardziej widać zabrudzenia jest szyba piekarnika. Plamy z przypalonego tłuszczu są niezwykle trudne do usunięcia i najczęściej sięgamy po silne detergenty, które ten brud rozpuszczą. Jednak, zamiast wydawać pieniądze na tego typu płyny, wypróbuj ten skuteczny sposób na wyczyszczenie szyby w piekarniku. Potrzebujesz jedynie sody oczyszczonej i odrobiny wody, aby przygotować domową pastę czyszczącą do szyby piekarnika. Wetrzyj ją w brudną szybę, a usunie z niej zacieki z tłuszczu.

Domowa pasta czyszcząca do piekarnika. Przepis

Pasta z sody oczyszczonej to popularny i ekologiczny sposób na czyszczenie szyby piekarnika. Jest skuteczna w usuwaniu tłustych zabrudzeń i przypaleń. Jak ją przygotować? Do miseczki wsyp opakowanie sody oczyszczonej. Następnie stopniowo dodawaj wodę, mieszając, aż uzyskasz gęstą pastę o konsystencji zbliżonej do pasty do zębów.

Jak wyczyścić szybę piekarnika sodą oczyszczoną?

Najpierw oczywiście upewnij się, że piekarnik jest wyłączony i ostudzony. Następnie nałóż grubą warstwę przygotowanej pasty z sody oczyszczonej na całą powierzchnię szyby piekarnika, szczególnie na miejsca z uporczywymi zabrudzeniami. Pastę pozostaw na szybie piekarnika na co najmniej 2 godziny, aby zabrudzenia dobrze się rozpuściły. Po tym czasie wilgotną gąbką zacznij delikatnie ścierać pastę z szyby piekarnika. Jeśli niektóre zabrudzenia są trudne do usunięcia, możesz użyć plastikowej szpatułki lub skrobaka do szkła, aby delikatnie je zdrapać. Uważaj, aby nie porysować szyby. Na koniec oczywiście osusz szybę piekarnika czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.