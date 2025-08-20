Wystarczą dwa składniki i poduszki będą jak nowe. Koleżanka z pralni poradziła mi jak prać poduszki. Sprawdź jakie to proste

Jak usunąć plamy z potu na poduszce? Można oddać je do pralni, ale są także proste domowe sposoby, dzięki którym szybko uporamy się z problemem. Dzięki takim produktom jak soda i sok z cytryny poduszki będą higienicznie czyste. A dzięki kropelkom ulubionego olejku eterycznego (np. lawendowego, eukaliptusowego), które dodamy do ostatniego płukania, poduszki będą pięknie pachniały.

Jak często powinno się prać poduszki?

Regularne pranie poduszek (przynajmniej raz na 3-6 miesięcy) jest kluczowe dla higieny i zdrowego snu. Jeśli zauważysz plamy, nieprzyjemny zapach lub objawy alergii, nie zwlekaj z praniem. Regularne czyszczenie poduszek pomaga usunąć nagromadzony pot, martwy naskórek oraz roztocza, które mogą prowadzić do alergii i problemów skórnych. Czyste poduszki nie tylko poprawiają jakość snu, ale także przedłużają ich żywotność, zapewniając komfort i świeżość na dłużej. Żeby usunąć plamy potu z poduszek lub jakiekolwiek inne nie trzeba sięgać po agresywne środki chemiczne. Wystarczy sięgnąć po sok z cytryny i sodę, by przywrócić poduszkom świeżość. Plamy potu lub śliny, choć zazwyczaj ukryte pod poszewkami, mogą stworzyć idealne środowisko dla niebezpiecznych dla naszego zdrowia bakterii i roztoczy. Dlatego ważne jest, aby czyścic je regularnie.

Jak prać poduszki w pralce?

Zanim przystąpisz do prania, koniecznie sprawdź metkę z instrukcjami producenta. Dowiesz się z niej, czy poduszkę można prać w pralce, w jakiej temperaturze i jak ją suszyć. Jednym z domowych sposobów usunięcia palm z potu na poduszce jest użycie sody oczyszczonej oraz soku z cytryny. Jednak nie łączymy tych składników. Przy dużym zabrudzeniu najpierw namaczamy poduszkę w ciepłej wodzie i 120 ml soku z cytryny, następnie zanurzamy całą poduszkę w roztworze. Po kilku godzinach wkładamy poduszkę do pralki, dosypujemy 4 łyżki sody oczyszczonej i pierzemy jak zawsze. Po zakończeniu zostawiamy poduszkę do całkowitego wyschnięcia. Jednym z najlepszy sposób na wysuszenie poduszek latem jest wystawienie ich na powietrze. Słońce działa dezynfekująco i pomaga pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Rozłóż poduszki na płasko na suszarce lub na czystym ręczniku na balkonie, lub w ogrodzie. Regularnie obracaj poduszki, aby równomiernie wyschły. Jeśli poduszka nie jest mocno zabrudzona, niewielkie plamy możemy usnąć na sucho. Wtedy przyda się soda oczyszczona (ma właściwości dezynfekujące i wybielające) i olejek herbaciany, który ma właściwości antybakteryjne. Cztery, duże łyżki sody mieszamy z pięcioma kroplami naturalnego olejku z drzewa herbacianego. Taką pastę wcieramy w zabrudzenia na poduszce i pozostawiamy na minimum godzinę. Następnie szczotkujemy miejsca pokryte sodą i zdejmujemy proszek. Żeby lepiej usunąć pozostałości odplamiacza, możemy użyć odkurzacza.

