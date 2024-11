Wystarczy 1 tabletka, aby panele lśniły jak nigdy wcześniej. Bez smug i plam

Mycie paneli wbrew pozorom to spore wyzwanie. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czym myć panele, aby były bez smug i lśniły przez wiele dni. Problem wielu paneli laminowanych polega na tym, że łatwo powstają na nich zacieki, dlatego jednym z najlepszych sposobów na mycie paneli jest użycie mopa parowego. Jednak nie każdy może pozwolić sobie na taki wydatek, dlatego warto wykorzystać ten płyn do mycia paneli, który sprawi, że będą czyste i lśniące bez smug. Jak zatem myć panele? Okazuje się, że wystarczy rozpuścić w ciepłej wodzie (około 3 litry) jedną tabletkę do zmywarki, zmoczyć w niej mopa, odsączyć nadmiar wody i umyć podłogi w swoim domu. Kapsułka do zmywarki nie tylko dobrze domyje podłogę, ale też sprawi, że będzie lśniąca.

Jak myć panele laminowane bez smug?

Po pierwsze należy pamiętać, żeby dokładnie wyżymać mopa z wody. W ten sposób podłoga szybko wyschnie i nie pozostaną na niej zacieki po wodzie. Dodatkowo zanim podejmiesz się mycia paneli, to najpierw dokładnie odkurz z nich piasek i kurz. W tym celu najlepiej sprawdzi się końcówka z miękkim włosiem, która nie porysuje powierzchni.

Domowe sposoby na mycie paneli

Mycie paneli można sobie ułatwić, stosując domowe sposoby. Poza wyżej opisanym trikiem z kapsułką do zmywarki do mycia podłóg warto wypróbować roztwór wody z octem. Do około 2 litrów wody należy wlać 100 ml octu spirytusowego i umyć podłogę. Ocet z łatwością usunie silne zabrudzenia, ale też zdezynfekuje powierzchnię. Jeśli drażni Cię jego zapach, to dolej do tego roztworu 2 łyżki płynu do płukania tkanin.