Wystarczy, że przetrzesz tym brudny okap, a tłuszcz i zacieki znikną. Powierzchnia zalśni czystością jak podczas nowości. "Koreański" sposób na czyszczenie okapu

Przyklej to do podeszwy butów zimowych, a przestaniesz się ślizgać po śniegu. Będziesz twardo stąpać po ziemi. Sposób na ślizgające się buty

Przetrzyj tym okap, a tłuste plamy się rozpuszczą

Są takie miejsca w kuchni,, gdzie osiada tłuszcz z gotowania. Najwięcej zbiera się go na okapie. To właśnie okap, z uwagi na swoją funkcję, jest narażony na największe, tłuste zabrudzenia. Działający okap wchłania brzydkie zapachy podczas przygotowywania żywności. Wraz z nimi na powierzchni okapu osadza się tłuszcz i inne zabrudzenia. Często warstwa brudu jest tak duża, że klasyczne środki czystości na niewiele się zdają. W takim przypadku warto sięgnąć po inne sposoby. Z pomocą może przyjść koreańska pielęgnacja, a dokładniej olejowe zmywanie zabrudzeń. Okazuje się, że olej oraz oliwa świetnie radzą sobie właśnie z tłustymi zabrudzeniami, które nie rozpuszczają się z wodzie. Wystarczy, że zdemontujesz kratkę okapu i włożysz ją do wanny. Tłusta zabrudzenia posmaruj oliwą z oliwek. Ręcznik papierowy namocz w ciepłej wodzie i przykryj warstwę oleju na okapie. Całość pozostaw na kilka minut, a następnie przetrzyj wszystko mokrą ściereczką. Tłuste zacieki nie zawsze spływają wraz z wodą, dlatego ważne jest ich mechaniczne usunięcie.

Jak czyścić obudowę okapu?

Kratkę okapu łatwo jest rozmontować i włożyć do wanny lub do zlewu. Trudniej jest jednak wyczyścić obudowę okupu, której nie da się zdemontować. W takim przypadku do jego czyszczenia najlepiej sprawdzi się ocet. Kwasowa formuła octu dobrze rozpuszcza brudne zabrudzenia i sprawia, że łatwiej się one zmywają. W buteleczce z atomizerem wymieszaj ocet oraz ciepła (ale nie gorącą) wodę. Dokładnie wymieszaj i spryskaj obudowę okapu. Odczekaj kilkanaście minut i całość dokładnie wyszoruj. W przypadku dużych zabrudzeń czynność tę należy kilkukrotnie powtórzyć. Podobnie jak ocet działa także kwasek cytrynowy. Jest on jednak nieco słabszy i lepiej sprawdzi się na małe plamy.