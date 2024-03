Z kosmetyczki mojego męża wyjmuję to i czyszczę muszlę klozetową. Żółte plamy i zacieki domywają się w mgnieniu oka. Już nie robię tego inaczej. Sposób na czyszczenie toalety

Zamiast wyrzucać, wykorzystuję do nabłyszczania kwiatów. Sprawdź czym przecierać monsterę, zamiokulkasa i storczyka, by pozbyć się kurzu i odżywić rośliny doniczkowe

Czyszczenie toalety to jeden z najważniejszych punktów podczas domowych porządków. To nie tylko sprawa estetyczna, ale przede wszystkim higieniczna. Według różnorakich badań to właśnie sedes jest jednym z najbardziej zabrudzonych miejsc w całym domu. Zbierają się tam miliony bakterii oraz drobnoustrojów. Czyszczenie muszli klozetowej potrafi być uciążliwe, a żółte plamy i zacieki nie chcą schodzić. W takim przypadku warto sięgnąć po nietypowe sposoby. Często są one o wiele bardziej skutecznie od kupnych specyfików. Już od wielu lat podczas czyszczenia muszli klozetowej używam pianki do golenia. Choć wybór ten wydaje się nietypowy, to pianka do golenia posiada właściwości czyszczące oraz nabłyszczające. Pomaga usuwać zacieki oraz osad z wody, który zbiera się na ściankach muszli klozetowej.

Jak wyczyścić muszlę klozetową pianką do golenia?

Pianka do golenia pomoże usunąć zanieczyszczenie, a także sprawi, że powierzchnia muszli klozetowej będzie błyszcząca. Wystarczy, że naniesiesz piankę do golenia na szczotkę do WC. Energicznymi i okrężnymi ruchami wyszoruj muszlę klozetową. Nie zapominaj o trudno dostępnych miejscach, jak pod deską sedesową. Piankę do golenia pozostaw na kilka minut, a następnie przetrzyj do wszystko i spłucz wodą. Pianka do golenia rewelacyjnie rozprawi się z żółtymi plamami i zaciekami z wody powstałymi na muszli klozetowej.