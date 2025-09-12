Zagotuj wodę i wrzuć 2 kulki do garnka. Tak rozjaśnisz pociemniałe sztućce w 10 minut

Zagotuj wodę i wrzuć 2 kulki do garnka z poczerniałymi sztućcami

Z czasem sztućce wykonane ze srebra tracą swój blask i zaczynają czarnieć. I nieważne czy myjemy je ręcznie czy w zmywarce - raz na jakiś czas konieczne będzie wyczyszczenie takich poczerniałych noży, łyżek i widelców. Często też po wyjęciu ze zmywarki są matowe i widać na nich zacieki. I choć zmywarka to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat i ułatwia życie wielu osobom, to niestety w niektórych przypadkach nie służy naszej zastawie stołowej. A jak wyczyścić poczerniałe sztućce? Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na rozjaśnianie srebrnej zastawy, które są znane od pokoleń. Jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę, gdyż bez konieczności szorowania rozjaśni nasze sztućce. Jak to zrobić? Zagotuj w garnku wodę, wrzuć swoje poczerniałe sztućce i dodaj 2 kawałki folii aluminiowej zawiniętej w kulki oraz sodę oczyszczoną.

Czyszczenie poczerniałych sztućców folią aluminiową

Metoda czyszczenia poczerniałych sztućców z folią aluminiową wykorzystuje reakcję utleniania-redukcji. W gorącym roztworze sody oczyszczonej, aluminium oddaje elektrony siarczkowi srebra, redukując go z powrotem do czystego srebra, a samo utleniając się. Siarka przechodzi na aluminium, a srebro odzyskuje swój pierwotny blask. Do tego zadania potrzebujesz:

Dużego garnka: Taki, aby sztućce mogły być całkowicie zanurzone.

Folii aluminiowej: Wystarczy zwykła folia kuchenna.

Sody oczyszczonej: Kluczowy składnik reakcji chemicznej.

Wody: Gorąca, najlepiej wrząca.

Miękkiej szmatki: Do polerowania sztućców po czyszczeniu.

Czyszczenie sztućców krok po kroku:

W garnku zagotuj wodę. Dodaj 1 łyżkę sody oczyszczonej na każdy litr wody. Dodaj 2 kawałki folii aluminiowej. Włóż sztućce na 10 minut Wyjmij sztućce z roztworu - będą gorące, więc zachowaj ostrożność. Dokładnie opłucz je pod bieżącą wodą. Osusz sztućce miękką szmatką.