Zagotuj wodę i wrzuć 2 kulki do garnka. Tak rozjaśnisz pociemniałe sztućce w 10 minut

2025-09-12 11:47

Poczerniałe sztućce tracą swój blask i nie wyglądają jak kiedyś. Oczywiście sposobów na wyczyszczenie poczerniałych sztućców jest wiele. Do najpopularniejszych z nich zalicza się sodę oczyszczoną, ocet lub kwasek cytrynowy. Jednak istnieje metoda na czyszczenie sztućców, która przywróci im dawny wygląd bez szorowania. Zagotuj wodę, wrzuć sztućce i 2 kulki. Po 10 minutach będą jak nowe.

Czyszczenie sztućców

Autor: Shutterstock

Zagotuj wodę i wrzuć 2 kulki do garnka z poczerniałymi sztućcami

Z czasem sztućce wykonane ze srebra tracą swój blask i zaczynają czarnieć. I nieważne czy myjemy je ręcznie czy w zmywarce - raz na jakiś czas konieczne będzie wyczyszczenie takich poczerniałych noży, łyżek i widelców. Często też po wyjęciu ze zmywarki są matowe i widać na nich zacieki. I choć zmywarka to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat i ułatwia życie wielu osobom, to niestety w niektórych przypadkach nie służy naszej zastawie stołowej. A jak wyczyścić poczerniałe sztućce? Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na rozjaśnianie srebrnej zastawy, które są znane od pokoleń. Jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę, gdyż bez konieczności szorowania rozjaśni nasze sztućce. Jak to zrobić? Zagotuj w garnku wodę, wrzuć swoje poczerniałe sztućce i dodaj 2 kawałki folii aluminiowej zawiniętej w kulki oraz sodę oczyszczoną.

Czyszczenie poczerniałych sztućców folią aluminiową 

Metoda czyszczenia poczerniałych sztućców z folią aluminiową wykorzystuje reakcję utleniania-redukcji. W gorącym roztworze sody oczyszczonej, aluminium oddaje elektrony siarczkowi srebra, redukując go z powrotem do czystego srebra, a samo utleniając się. Siarka przechodzi na aluminium, a srebro odzyskuje swój pierwotny blask. Do tego zadania potrzebujesz:

  • Dużego garnka: Taki, aby sztućce mogły być całkowicie zanurzone.
  • Folii aluminiowej: Wystarczy zwykła folia kuchenna.
  • Sody oczyszczonej: Kluczowy składnik reakcji chemicznej.
  • Wody: Gorąca, najlepiej wrząca.
  • Miękkiej szmatki: Do polerowania sztućców po czyszczeniu.

Czyszczenie sztućców krok po kroku:

  1. W garnku zagotuj wodę.
  2. Dodaj 1 łyżkę sody oczyszczonej na każdy litr wody.
  3. Dodaj 2 kawałki folii aluminiowej.
  4. Włóż sztućce na 10 minut
  5. Wyjmij sztućce z roztworu - będą gorące, więc zachowaj ostrożność.
  6. Dokładnie opłucz je pod bieżącą wodą.
  7. Osusz sztućce miękką szmatką.

