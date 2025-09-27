Zamiast do gotowania ziemniaków wsypuję do bębna i nastawiam ciemne pranie. Moje czarne rzeczy od lat są jak nowe, a kolor nie blaknie. Pranie ciemnych ubrań

- Aby zachować intensywny kolor czarnych ubrań, dodaj 1/4 szklanki soli do bębna pralki przed każdym praniem.
- Przed praniem posegreguj ubrania kolorystycznie, odwróć ciemne rzeczy na lewą stronę i użyj płynu do prania przeznaczonego do czarnych tkanin.
- Wybierz program do prania bawełny lub syntetyków z temperaturą 40 stopni i maksymalnie 1000 obrotów na minutę.
Wsypuję do bębna 1/4 szklanki i nastawiam ciemne pranie. Moje czarne rzeczy są jak nowe
Wiele osób zastanawia się, jak prać czarne ubrania, aby nie straciły intensywności swojego koloru. Z czasem czarne tkaniny blakną i przestają wyglądać tak efektownie, jak tuż po zakupie. Oczywiście przestrzegając kilku podstawowych zasad prania ciemnych rzeczy w pralce, można skutecznie chronić tkaniny i ich kolor. Ja, zanim nastawie pranie czarnych rzeczy, zawsze wsypuję do bębna 1/4 szklanki soli. Sól znakomicie chroni i przywraca intensywny kolor wyblakniętym ubraniom. Dzięki temu moje rzeczy bez długie lata wyglądają jak nowe. Oczywiście do szuflady w pralce wlewamy płyn do prania i nastawiamy odpowiedni program. A jakich zasad trzeba się trzymać podczas prania czarnych ubrań w pralce?
Jak prać ciemne rzeczy żeby nie blakły?
Chcąc ochronić swoje ciemne rzeczy przed utratą koloru należy przestrzegać kilku zasad prania w pralce. Oto one:
- Posegreguj ubrania kolorystycznie. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę.
- Ubrania przekręć na lewą stronę.
- Wrzuć swoje ciemne rzeczy do bębna i go zamknij.
- Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn do czarnego.
- Miejsce na płyn do płukania znajduje się w środkowej komorze.
- Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Możesz również ustawić ręcznie temperaturę prania na 40 stopni i ilość obrotów maksymalnie 1000/min.