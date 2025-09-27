Zamiast do gotowania ziemniaków wsypuję do bębna i nastawiam ciemne pranie. Moje czarne rzeczy od lat są jak nowe, a kolor nie blaknie. Pranie ciemnych ubrań

Pranie ciemnych rzeczy w pralce często skutkuje blaknięciem tkaniny. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy używamy nieodpowiednich detergentów lub pierzemy w wysokiej temperaturze. Jak zatem prać czarne ubrania w pralce, by nie traciły swojego koloru? Ja zawsze wsypuję do bębna 1/4 szklanki tego proszku i nastawiam ciemne pranie. Dzięki temu moje rzeczy od lat wyglądają jak nowe.

i Autor: Shutterstock