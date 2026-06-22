Zostaje po koszeniu trawnika. Sypnij pod krzaczki pomidorów, a będą owocować na potęgę. Mięsiste owoce będziesz mieć przez cały sezon. Naturalny nawóz do pomidorów

W okresie intensywnego owocowania pomidory wymagają szczególnej troski i zbilansowanego odżywiania, by zapewnić obfite i słodkie plony.

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Dowiedz się, jak prawidłowo go stosować, aby Twoje pomidory owocowały na potęgę, były odporne na choroby i smakowały wyśmienicie!

Naturalny nawóz do pomidorów. Sypnij pod krzaczki pomidorów, a będą owocować na potęgę

Upalne dni zmuszają wielu rolników do wzmożonej pielęgnacji roślin uprawianych w swoich ogrodach. Z racji, że czerwiec to okres intensywnego owocowania i dojrzewania pomidorów, to właśnie o nie należy zadbać ze sporą troską. Pomidory w okresie owocowania potrzebują zbilansowanego dostępu do makro- i mikroelementów. Zapewniając krzaczkom dostęp do potrzebnych składników odżywczych, nie tylko gwarantujemy naszym roślinom odporność na szkodniki i choroby, ale też przyczyniamy się do bujnego owocowania i sprawiamy, że pomidory są słodkie i mięsiste. Jednym z najprostszych w przygotowaniu naturalnych nawozów do pomidorów jest skoszona trawa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele składników odżywczych może dostarczyć ten "odpad".

Sypnij skoszoną trawę pod krzaczki pomidorów, a będą owocować na potęgę

Skoszona trawa to świetny, naturalny i darmowy nawóz dla pomidorów, pod warunkiem, że używa się jej w odpowiedni sposób. Jak ją stosować? Rozkładaj trawę cienkimi warstwami (2-5 cm). Gdy trawa wyschnie i się skurczy, możesz dodać kolejną cienką warstwę. Nie kładź trawy bezpośrednio przy łodydze pomidora. Pozostaw wolną przestrzeń o średnicy kilku centymetrów wokół łodygi, aby zapewnić cyrkulację powietrza i zapobiec gniciu lub chorobom. Absolutnie nie używaj trawy, która była traktowana herbicydami, pestycydami lub innymi chemicznymi środkami ochrony roślin w ciągu ostatnich kilku tygodni. Unikaj też mokrej, zbitej warstwy, która może szybko sfermentować i zgnić.

Skoszona trawa jako nawóz do pomidorów. Jak działa?

Świeżo skoszona trawa jest bogata w azot, który jest kluczowym składnikiem odżywczym dla bujnego wzrostu zielonej masy roślin. Zawiera również mniejsze ilości potasu, fosforu i mikroelementów. Rozkładając się, stopniowo uwalnia te składniki do gleby, odżywiając pomidory. Warstwa mulczu z trawy znacząco ogranicza parowanie wody z gleby. Dzięki temu pomidory potrzebują rzadszego podlewania, co jest szczególnie korzystne w upalne dni i pomaga zapobiegać pękaniu owoców spowodowanemu nieregularnym nawadnianiem. Co więcej warstwa trawy blokuje światło słoneczne, uniemożliwiając kiełkowanie i rozwój chwastów. Rozkładająca się trawa wzbogaca glebę w materię organiczną, co poprawia jej strukturę – staje się bardziej pulchna, lepiej napowietrzona i ma większą zdolność do zatrzymywania wody.

Uprawa pomidorów. Zasady pielęgnacji na zwiększenie plonów

W uprawie pomidorów należy przestrzegać kilku istotnych zasad:

Odpowiednie nasłonecznienie i ochrona przed silnym wiatrem. W upalny dzień warto je osłonić.

Pomidory preferują podłoże przepuszczalne, ciepłe i zasobne w próchnicę.

Podlewaj je wodą o temperaturze pokojowej. Najlepiej podlewać je z samego rana lub późnym wieczorem, aby woda zdążyła się wchłonąć przed pojawieniem się intensywnego słońca. W czasie większych upałów warto więc ostrożnie je podlewać, by nie polać liści.

Pomidory trzeba regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych do wzrostu składników odżywczych.

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