Blisko 165 tys. zł ze zbiórki mikrodonacji w sklepach Castoramy trafi na wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej

Przez ponad miesiąc w 107 sklepach Castorama w całej Polsce klienci, przy okazji zakupów przekazywali symboliczne kwoty na rzecz dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Tysiące takich gestów przełożyło się na możliwość poprawy warunków życia młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej.

Środki zostaną równo podzielone między trzy fundacje. Fundacja Pankracy przeznaczy je na poprawę warunków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Fundacja Ukochani na wsparcie dzieci w rodzinach zastępczych, a Fundacja METAPOMOC na wsparcie młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.

„Mikrodonacje to niewielkie kwoty, ale w skali całego kraju mają ogromną moc.” – mówi Paweł Świętochowski, prezes Fundacji Castorama. „Dzięki otwartości klientów i pracy naszych zespołów możemy pozytywnie wpływać na życie dzieci, które nie miały łatwego startu. Bardzo dziękuję każdej osobie, która wzięła udział w tej zbiórce, to właśnie dzięki Wam możliwe będzie zrealizowanie kolejnych ważnych projektów. Jestem przekonany, że partnerzy, którym przekażemy środki, najlepiej znają potrzeby swoich podopiecznych i potrafią mądrze oraz skutecznie je wykorzystać.”

Jak podkreśla Dorota Stano, prezeska Fundacji Pankracy, działania realizowane w ramach programu wykraczają daleko poza fizyczną poprawę warunków w placówkach. „Kiedy wchodzimy do domu dziecka czy placówki i robimy remont, to nie są to jedynie odświeżone ściany czy nowe meble. Jest to zmiana, która daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, sprawia, że czują się u siebie. Widzimy, jak zaczynają wierzyć, że mogą mieć lepszą przyszłość, a to jest wartość nie do przecenienia.”

Wsparcie trafia także do rodzin zastępczych, które codziennie podejmują ogromny wysiłek, by zapewnić dzieciom stabilizację i dać poczucie więzi. „Rodzicielstwo zastępcze to misja, która wymaga ogromu serca i cierpliwości.” – mówi Magdalena Różczka, założycielka Fundacji Ukochani. „Dzięki środkom z mikrodonacji będziemy mogli sfinansować remonty u rodzin, przez co dodatkowo możemy ulepszyć ich codzienność”.

Z kolei Fundacja METAPOMOC koncentruje się na momencie, w którym młody człowiek opuszcza pieczę zastępczą. „Wejście w dorosłość bez wsparcia bliskich, to jedno z największych wyzwań, przed jakimi staje młody człowiek.” – podkreśla jej prezeska, Aldona Wojtczak. „Dla nas najważniejsze jest aby dać tym młodym dorosłym poczucie, że nikt nie musi iść przez życie sam. Oferujemy im bezpieczną przystań, której nie mieli przedtem, często nawet nie mieli wiary, że jest to możliwe. Od pustych ścian do miejsca, które staje się dla nich domem, bo każde wręczenie kluczy to nie jest formalność, a każdy remont to nie tylko malowanie ścian i montaż mebli, to układanie przyszłości cegiełka po cegiełce, w drodze do samodzielności i poczucie to jest moje miejsce na ziemi”.

Pierwsze projekty finansowane z tej puli środków są już planowane. Będą to m.in. remonty, wyposażenie i tworzenie nowych, bezpiecznych miejsc, które staną się dla dzieci i młodzieży prawdziwym domem oraz przestrzenią do rozwoju.

W realizacji zbiórki pomogła Fundacja Donateo, która wspierała akcję poprzez system mikrodonacji.

Program „Dobry Dom. Lepszy Start w Dorosłość”, prowadzony przez Fundację Castorama we współpracy z Fundacją Ukochani, Fundacją Pankracy i Fundacją METAPOMOC, wspiera dzieci i młodzież z pieczy zastępczej od najmłodszych lat po moment wejścia w dorosłość. Obejmuje dwa filary działań: Dobry Dom, czyli tworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc do życia poprzez remonty i modernizacje mieszkań rodzin zastępczych, domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Lepszy Start w Dorosłość, czyli przygotowanie młodych ludzi do samodzielności poprzez warsztaty, staże, doradztwo i wsparcie psychologiczne. Dzięki zaufaniu i współpracy partnerów, program dociera tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, zmieniając codzienność i perspektywy młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej.