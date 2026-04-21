Brak ochoty na seks po porodzie to naturalne. Podpowiadamy, jak na nowo budować bliskość

Materiały publikowane na stronie Mayo Clinic jasno tłumaczą, że za brak chęci na bliskość po porodzie odpowiadają głównie szalejące hormony i powolne gojenie się ciała

Szczera rozmowa o własnych lękach i codziennym zmęczeniu pozwala partnerom uniknąć nagromadzonego żalu i wspólnie ustalić wygodne tempo powrotu do intymności

Wskazówki brytyjskiej służby zdrowia NHS uświadamiają, jak ważne jest głośne mówienie o potrzebie zwykłego przytulenia bez poczucia presji na coś więcej

Regularne okazywanie sobie czułości poprzez drobne gesty i sprawiedliwy podział opieki nad dzieckiem dają obojgu rodzicom cenną przestrzeń na odpoczynek

Długotrwały smutek i brak apetytu u młodej mamy to sygnały ostrzegawcze, które warto skonsultować z lekarzem rodzinnym w celu odzyskania spokoju

Brak ochoty na zbliżenia po porodzie. Skąd bierze się ten problem?

Po narodzinach dziecka intymność często schodzi na dalszy plan i jest to zupełnie naturalna kolej rzeczy. Zmiany w ciele, chroniczne zmęczenie czy ciągła opieka nad maluchem (karmienie, przewijanie i noszenie) sprawiają, że myśli o fizycznej bliskości po prostu znikają. Często pojawia się też ból czy suchość pochwy, co skutecznie zniechęca do spędzania czasu we dwoje.

Jak możemy przeczytać na stronie kliniki Mayo Clinic, za te trudności odpowiadają głównie hormony oraz sam proces gojenia się ciała po porodzie naturalnym lub cięciu. Szczególnie w okresie karmienia piersią poziom hormonów ulega wahaniom, co przekłada się na mniejszą ochotę na czułości. Dodatkowo dochodzi spory stres i zwykła obawa przed bólem, co sprawia, że powrót do dawnej bliskości bywa na początku wyzwaniem dla obu stron.

Jak rozmawiać o intymności z partnerem? Komunikacja to podstawa

Kiedy brakuje wam sił na intymność, najlepszym krokiem jest szczera i otwarta rozmowa o swoich uczuciach. Brytyjska publiczna służba zdrowia NHS podpowiada, żeby mówić wprost o tym, co was boli i czego dokładnie potrzebujecie w danej chwili. Partner nie czyta w twoich myślach, dlatego warto głośno powiedzieć, czy masz ochotę na zwykłe przytulenie, czy może po prostu chcesz poczuć zrozumienie z jego strony. Dobrym pomysłem może być opowiadanie o swoich lękach, na przykład przed bólem, i wspólne ustalenie takiego tempa powrotu do bliskości, które będzie dla was obojga po prostu wygodne. Taka codzienna wymiana myśli pomaga uniknąć niepotrzebnych żalów i buduje mocną nić porozumienia między wami.

Jak dbać o relację po porodzie? Sprawdzone sposoby na bliskość

Kiedy w domu pojawia się noworodek, seks nie musi być jedyną drogą do budowania mocnej więzi między wami. Organizacja March of Dimes podpowiada, że istnieje sporo innych i bardzo łagodnych metod na okazanie sobie uczuć, kiedy nie jesteście jeszcze w pełni gotowi na fizyczne zbliżenia:

spędzanie czasu we dwoje nawet przez kilka minut dziennie, na przykład rano albo kiedy dziecko wreszcie zaśnie

wzajemne przytulanie się i okazywanie sobie czułości poprzez naprawdę drobne gesty w ciągu każdego dnia

sprawiedliwy podział obowiązków domowych i opieki nad dzieckiem, co daje wam obojgu więcej wolnej przestrzeni na odpoczynek

zaplanowanie konkretnego czasu tylko dla siebie i wpisanie go do domowego kalendarza, aby uniknąć zbędnego pośpiechu

Wprowadzenie tych małych zmian do domowej rutyny bardzo pomaga w odbudowaniu poczucia bycia razem. Dzięki temu nikt nie czuje się odrzucony, a wy możecie na nowo cieszyć się swoim towarzystwem i powoli wracać do pełni sił na waszych własnych zasadach.

Spadek nastroju u młodej mamy. Kiedy warto szukać pomocy?

Zdarza się, że niechęć do bycia blisko z drugą osobą wynika z czegoś więcej niż tylko ze zwykłego zmęczenia i braku czasu na sen. Jeśli przez dłuższy czas odczuwasz ogromny smutek, masz kłopoty ze snem, tracisz apetyt i czujesz, że opieka nad maluchem cię przerasta, mogą to być sygnały obniżonego nastroju poporodowego. Kiedy ciągle towarzyszy ci uciążliwe poczucie winy i brakuje ci chęci do codziennych zajęć, dobrym rozwiązaniem może być spokojna rozmowa o tym z lekarzem rodzinnym. Czasami wsparcie z zewnątrz jest niezwykle przydatne, aby odzyskać dawny spokój ducha i na nowo cieszyć się wspólnym życiem oraz bliskością w związku.

Źródła

Mayo Clinic — Sex after pregnancy: Set your own timeline () (https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/sex-after-pregnancy/art-20045669)

March of Dimes — Sex after pregnancy: what you need to know () (https://www.marchofdimes.org/find-support/topics/postpartum/sex-after-pregnancy-what-you-need-to-know)

NHS () (https://www.nhs.uk/baby/support-and-services/relationships-after-having-a-baby/)

