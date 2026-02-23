To imię rozsławił sam Adam Mickiewicz. W Polsce jest niezwykle rzadkie

Choć tradycyjne imiona wracają do łask, jedno z nich, choć rozsławione przez samego Mickiewicza, wciąż pozostaje na marginesie.

Mimo swojego historycznego rodowodu i literackiego blasku, dziś jest w Polsce imieniem prawdziwie unikatowym.

Co kryje się za tym imieniem, jakie cechy charakteru mu się przypisuje i czy czeka je nieuchronne zniknięcie?

Od pewnego czasu obserwujemy wielki powrót imion tradycyjnych. Nikodem, Antoni czy Jan królują na porodówkach, a rodzice prześcigają się w wyszukiwaniu imion o pięknym znaczeniu i brzmieniu, które wpisują się w trend powrotu do tradycji. Jednak nie wszystkie imiona cieszą się taką popularnością. Mowa o imieniu Gerwazy, które rozsławił sam wieszcz narodowy - Adam Mickiewicz. Wygląda na to, że literacka sława to za mało, by przekonać młodych rodziców do tego wyboru, gdyż od lat nikt nie wybrał go dla swojego dziecka.

Gerwazy - pochodzenie i znaczenie

Korzenie tego miana sięgają starożytnej Grecji i oznaczają kogoś "szczodrego" lub "szanowanego". W Europie spopularyzowali je święci katoliccy, ale w naszym kraju prawdziwą rozpoznawalność imię to zdobyło dzięki epopei narodowej - "Pan Tadeusz". Postać klucznika Rębajły, wiernego sługi Horeszków, była tak wyrazista, że na stałe zapisała się w naszej kulturze. Jego zawziętość i dbałość o honor rodu to cechy, które każdy pamięta ze szkolnej ławy.

Zobacz także: Rada Języka Polskiego odradza to imię. Rodzice nic sobie z tego nie robią i masowo je nadają

Charakterystyka osób o imieniu Gerwazy

Patrząc na literacki pierwowzór, można pokusić się o stworzenie portretu psychologicznego posiadaczy tego imienia. Panowie o tym imieniu mogą być postrzegani przez pryzmat konkretnych cech:

Przywiązanie do tradycji – to osoby, dla których historia, wartości i rodzina są absolutną świętością.

– to osoby, dla których historia, wartości i rodzina są absolutną świętością. Niezachwiana lojalność – wiernie trwają przy swoich bliskich i raz obranych przekonaniach.

– wiernie trwają przy swoich bliskich i raz obranych przekonaniach. Pamiętliwość – trudno im zapomnieć wyrządzone krzywdy, zawsze dążą do wymierzenia sprawiedliwości.

– trudno im zapomnieć wyrządzone krzywdy, zawsze dążą do wymierzenia sprawiedliwości. Siła charakteru – cechuje ich ogromna determinacja i nieustępliwość w działaniu.

Popularność imienia Gerwazy w Polsce

Niegdyś, zwłaszcza w dworkach szlacheckich, imię Gerwazy cieszyło się sporą popularnością. Dziś liczby pokazują czarno na białym, że to imię odchodzi do lamusa. Według oficjalnych danych z rejestru PESEL, w całej Polsce żyje zaledwie 72 mężczyzn o imieniu Gerwazy. Daje to odległą, 2414. pozycję w rankingu najpopularniejszych imion męskich. Co gorsza, od lat żaden rodzic nie zdecydował się nadać go swojemu synowi, co sprawia, że to unikatowe imię jest niemal zagrożone wyginięciem.