To imię rozsławił sam Adam Mickiewicz. W Polsce jest niezwykle rzadkie

2026-02-23 12:29

Moda na imiona tradycyjne trwa w najlepsze, a rodzice coraz chętniej sięgają do korzeni, szukając inspiracji w historii. Wydawałoby się, że literacka klasyka to idealny wybór. Mimo że imię tego bohatera literackiego kojarzy niemal każdy Polak, dane wskazują, iż jest ono niezwykle rzadkie. Czy grozi mu całkowite zapomnienie?

To imię rozsławił nasz wieszcz narodowy. W Polsce nosi je zaledwie 72 mężczyzn

i

Autor: Freepik.com
  •  Choć tradycyjne imiona wracają do łask, jedno z nich, choć rozsławione przez samego Mickiewicza, wciąż pozostaje na marginesie.
  • Mimo swojego historycznego rodowodu i literackiego blasku, dziś jest w Polsce imieniem prawdziwie unikatowym.
  • Co kryje się za tym imieniem, jakie cechy charakteru mu się przypisuje i czy czeka je nieuchronne zniknięcie?

Od pewnego czasu obserwujemy wielki powrót imion tradycyjnych. Nikodem, Antoni czy Jan królują na porodówkach, a rodzice prześcigają się w wyszukiwaniu imion o pięknym znaczeniu i brzmieniu, które wpisują się w trend powrotu do tradycji. Jednak nie wszystkie imiona cieszą się taką popularnością. Mowa o imieniu Gerwazy, które rozsławił sam wieszcz narodowy - Adam Mickiewicz. Wygląda na to, że literacka sława to za mało, by przekonać młodych rodziców do tego wyboru, gdyż od lat nikt nie wybrał go dla swojego dziecka.

Gerwazy - pochodzenie i znaczenie

Korzenie tego miana sięgają starożytnej Grecji i oznaczają kogoś "szczodrego" lub "szanowanego". W Europie spopularyzowali je święci katoliccy, ale w naszym kraju prawdziwą rozpoznawalność imię to zdobyło dzięki epopei narodowej - "Pan Tadeusz". Postać klucznika Rębajły, wiernego sługi Horeszków, była tak wyrazista, że na stałe zapisała się w naszej kulturze. Jego zawziętość i dbałość o honor rodu to cechy, które każdy pamięta ze szkolnej ławy.

Charakterystyka osób o imieniu Gerwazy

Patrząc na literacki pierwowzór, można pokusić się o stworzenie portretu psychologicznego posiadaczy tego imienia. Panowie o tym imieniu mogą być postrzegani przez pryzmat konkretnych cech:

  • Przywiązanie do tradycji – to osoby, dla których historia, wartości i rodzina są absolutną świętością.
  • Niezachwiana lojalność – wiernie trwają przy swoich bliskich i raz obranych przekonaniach.
  • Pamiętliwość – trudno im zapomnieć wyrządzone krzywdy, zawsze dążą do wymierzenia sprawiedliwości.
  • Siła charakteru – cechuje ich ogromna determinacja i nieustępliwość w działaniu.

Popularność imienia Gerwazy w Polsce

Niegdyś, zwłaszcza w dworkach szlacheckich, imię Gerwazy cieszyło się sporą popularnością. Dziś liczby pokazują czarno na białym, że to imię odchodzi do lamusa. Według oficjalnych danych z rejestru PESEL, w całej Polsce żyje zaledwie 72 mężczyzn o imieniu Gerwazy. Daje to odległą, 2414. pozycję w rankingu najpopularniejszych imion męskich. Co gorsza, od lat żaden rodzic nie zdecydował się nadać go swojemu synowi, co sprawia, że to unikatowe imię jest niemal zagrożone wyginięciem.

