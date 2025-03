Wyjątkowa współpraca marki OSHE

OSHEE i Iga Świątek podpisali kontrakt, w ramach którego marka została głównym partnerem tenisistki. Na jego mocy, Iga Świątek wystąpi m.in. w kampaniach marketingowych prowadzonych globalnie, produkty OSHEE sygnowane jej nazwiskiem pojawią się na sklepowych półkach niemal na całym świecie, a jednym z wiodących elementów współpracy będzie obecność logotypu OSHEE na strojach meczowych oraz na bluzach konferencyjnych tenisistki. Podkreśla to zaangażowanie marki w profesjonalne wsparcie zawodniczki na każdym etapie jej sportowej drogi.

„Sport na najwyższym poziomie to nie tylko treningi i turnieje. To także regeneracja i dbanie o organizm, m.in. poprzez odpowiednie nawodnienie. OSHEE od lat dostarcza mi produkty, które wspierają mnie na korcie i poza nim. Dodatkowo, to marka dla osób aktywnych, co jest spójne z moim stylem życia oraz wartościami, jakie chce promować. Cieszę się, że nasza współpraca nie tylko będzie trwała dłużej, ale także wejdzie na nowy poziom – jako główny partner OSHEE będzie jeszcze bardziej wspierał mnie w codziennych wyzwaniach oraz podczas występów turniejowych” – mówi Iga Świątek.

Rozszerzenie współpracy to efekt dotychczasowego sukcesu wspólnych projektów pod szyldem OSHEE & IGA TEAM, w ramach których powstały m.in. dedykowane napoje OSHEE z wodą kokosową oraz batony proteinowe – stworzone z myślą o wymaganiach sportowców. OSHEE nie tylko wspiera samą tenisistkę, ale także jej sztab szkoleniowy, w skład którego wchodzą: trener Wim Fissette, psycholożka Daria Abramowicz, fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk oraz sparingpartner Tomasz Moczek.

„Współpraca z Igą to dla nas ogromny zaszczyt, ale jednocześnie też coś więcej niż partnerstwo - to wspólna misja inspirowania ludzi na całym świecie do aktywnego i świadomego stylu życia. Wchodzimy na nowy poziom zaangażowania, dostarczając jej i jej zespołowi profesjonalne wsparcie w zakresie nawodnienia i regeneracji. OSHEE to marka dla ludzi z pasją, a Iga doskonale uosabia nasze wartości: determinację, wytrwałość i dążenie do perfekcji” – podkreśla Tadeusz Czarniecki, CMO OSHEE.

Rozszerzenie współpracy z Igą Świątek to kolejny krok OSHEE, w nieustannym rozwijaniu oferty oraz dostosowywaniu jej do potrzeb zarówno profesjonalnych sportowców, jak i wszystkich, którzy cenią aktywny styl życia.