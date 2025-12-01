"Życie szyte na miarę": Psycholog Katarzyna Iwaszczuk-Pudzianowska o macierzyństwie, miłości i pokoju w głowie

Psycholożka i psychoterapeutka Katarzyna Iwaszczuk-Pudzianowska w podcaście Oliwii Krettek "Nauczycielki życia" dzieli się swoimi przemyśleniami na temat godzenia życia zawodowego z macierzyństwem, poszukiwania prawdziwej miłości i dążenia do wewnętrznego spokoju. Opowiada o trudnych momentach, które ją wzmocniły i o tym, jak z chaosu codzienności wyłonić "życie szyte na miarę".

"W zgodzie ze sobą"

Katarzyna znana ze swojego podcastu "Pokój w głowie", otwarcie przyznaje, że do osiągnięcia satysfakcji z życia prowadziła długa i wymagająca droga. "Oczywiście to wymaga dużo pracy, ale jednak coraz bardziej to moje życie jest dopasowane do mnie" – mówi Kasia. "Mam poczucie, że im jestem starsza, tym bardziej w zgodzie ze sobą funkcjonuję".

Macierzyństwo - wyzwanie i kreatywność

Paradoksalnie, to właśnie macierzyństwo, a konkretnie trójka dzieci w niewielkich odstępach czasu, stało się dla Kasi impulsem do zawodowego rozwoju.

"Teoretycznie powinnam być tak przemęczona i że nie mieć energii na nic więcej, a zaczęłam najbardziej takie kreatywne rzeczy zawodowo robić właśnie wtedy" – wspomina. Kluczem do sukcesu okazało się poukładanie życia poza pracą, co pozwoliło na rozwój zawodowy i znalezienie czasu na realizację pasji.

Zapytana o to, z czego jest dumna, Kasia wymienia dzieci, związek z mężem, zawodowe osiągnięcia i podcast. Opowiada również o drobnych, ale ważnych sukcesach w wychowaniu, takich jak nauczenie dzieci jazdy na nartach, które wymagało niemałego sprytu.

Prawdziwa miłość - spokój, a nie ekscytacja

Kasia dzieli się swoimi przemyśleniami na temat prawdziwej miłości, podkreślając, że często mylimy ją z zauroczeniem i ekscytacją. "Taka ekscytacja ogromna nie jest miłością, to jest po prostu ekscytacja" – tłumaczy. "Natomiast miłość to jest coś takiego trwałego, co nie pojawia się i nie znika, tylko raczej to jest takie wybieranie kogoś, zaufanie do kogoś. Coś takiego stabilnego, co daje spokój przede wszystkim" - dodaje.

Największą radość Kasi sprawia bycie "w drodze" z rodziną, czyli wspólne podróże, szczególnie kamperem. "Moje marzenia to jest tak naprawdę chyba styl życia. Kampera bym mogła mieć. Jeszcze więcej pewnie wolności takiej, wiesz, jeżeli chodzi o czas, o miejsce" – mówi z entuzjazmem.

Rada dla młodszej siebie

"Na pewno bym powiedziała, że ludzi najfajniejszych wcale nie poznaje się na szalonych imprezach studenckich, tylko raczej robiąc różne inne rzeczy, takie, które są dla mnie ciekawe, fascynujące" – podsumowuje. "Wolność jest ważna w życiu, a żeby mieć wolność, niestety w kapitalistycznym świecie są potrzebne pieniądze".

Katarzyna Iwaszczuk-Pudzianowska przypomina, że bez kontaktu ze sobą i akceptacji siebie nie da się stworzyć żadnej dobrej relacji. Jej historia jest inspiracją do poszukiwania własnej drogi, godzenia sprzeczności i tworzenia "życia szytego na miarę". Cała rozmowa już na stronie Mediateka.pl. Słuchajcie nowych "Nauczycielek życia"!