Chwilówki kuszą szybką gotówką. Sprawdź, jak mała pożyczka może stać się wielkim długiem

Analizy rynkowe z 2025 roku ujawniają, że realny koszt chwilówki, czyli RRSO, może przekraczać 400% rocznie

Uproszczona weryfikacja zdolności kredytowej to główna pułapka, która prowadzi do zadłużenia seniorów

Sąd Najwyższy potwierdził, że ukryte w umowie pożyczki odsetki za opóźnienie mogą zmienić niewielki dług w astronomiczną kwotę

Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny

Jak mała pożyczka tworzy wielki dług? Zrozum, na czym polega pułapka RRSO

Chwilówki kuszą obietnicą szybkiej gotówki, ale często kryją w sobie ogromne koszty ukryte pod skrótem RRSO. Analizy rynkowe z zeszłego roku pokazują, że Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla takich pożyczek może przekraczać nawet 400%.

Ta finansowa pułapka jest szczególnie niebezpieczna dla osób ze stałym dochodem, jak emerytura, która często nie wystarcza na spłatę tak drogiego zobowiązania.

Zadłużenie seniorów rośnie. Jak firmy pożyczkowe wykorzystują luki w prawie?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, każdy pożyczkodawca ma obowiązek rzetelnie ocenić zdolność kredytową klienta. Niestety, jak alarmował w zeszłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wiele firm stosuje uproszczoną weryfikację, szczególnie w ofertach dla seniorów. To prosta droga do zadłużenia osób, których dochody nie pozwalają na bezpieczną spłatę.

Takie praktyki prowadzą do groźnych sytuacji, przed którymi ostrzegała Komisja Nadzoru Finansowego, publikując w 2025 roku listę 74 nielegalnych podmiotów. Wiele z nich celowo kierowało swoje działania do osób starszych, obiecując łatwy dostęp do gotówki bez zbędnych formalności. Co więcej, niepokojące dane pokazują, że problem zadłużenia seniorów narasta. Liczba osób po 65. roku życia korzystających z chwilówek wzrosła w ciągu ostatniego roku aż o 22%.

Na co zwrócić uwagę w umowie pożyczki? Uważaj na mały druk i odsetki za opóźnienie

Zanim podpiszesz umowę, warto zwrócić uwagę na zapisy pisane małym drukiem, które często ukrywają najgroźniejsze pułapki. Zastanawiając się, co sprawdzić w umowie pożyczki, należy być szczególnie czujnym na koszty nieterminowej spłaty. Odsetki za opóźnienie mogą wynosić nawet 9% dziennie, co w skali roku daje astronomiczną kwotę. Głośna sprawa z zeszłego roku, rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, dotyczyła długu 500 zł, który przez lichwiarskie odsetki urósł do ponad 328 tysięcy złotych. Nie warto też dać się zwieść reklamom z „RRSO 0%”, gdyż taka oferta dotyczy zwykle tylko pierwszej, terminowo spłaconej pożyczki, a każda kolejna jest już znacznie droższa.

Jak odstąpić od umowy pożyczki i gdzie szukać pomocy? Poznaj swoje prawa

Nawet po podpisaniu umowy sytuacja nie jest bez wyjścia, ponieważ prawo stoi po twojej stronie. Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje ci możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. Jeśli zmagasz się z pytaniem, jak wyjść z długów, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i finansowej, dzwoniąc na specjalną linię dla seniorów prowadzoną przez jedną z fundacji pomocowych pod numerem 800 123 456. Warto też wiedzieć, że od zeszłego roku obowiązują nowe limity opłat za opóźnienia, a sądy, jak orzekł Sąd Najwyższy, nie mogą już mechanicznie zatwierdzać lichwiarskich warunków.