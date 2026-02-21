Nowe świadczenie wspierające do 4300 zł. To nie dokumenty, a codzienne czynności decydują o pieniądzach

Rządowy portal niepelnosprawni.gov.pl potwierdza, że nowe zasady z 2026 roku znacznie ułatwiają uzyskanie świadczenia wspierającego

Kluczem do uzyskania nawet 4327 zł świadczenia wspierającego nie jest dokumentacja medyczna, a ocena 32 codziennych czynności

ZUS informuje, że opiekun osoby niepełnosprawnej może liczyć na opłacenie przez państwo składek emerytalnych i rentowych

Świadczenie wspierające dla seniora jest niezależne od dochodu i można je pobierać łącznie z emeryturą lub rentą

Świadczenie wspierające 2026. Jakie są nowe zasady i ile pieniędzy można dostać?

Początek 2026 roku przyniósł bardzo korzystne zmiany w zasadach przyznawania świadczenia wspierającego. Jak informuje rządowy portal niepelnosprawni.gov.pl, próg wejścia obniżono z 87 do zaledwie 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Oznacza to, że znacznie szersza grupa osób z niepełnosprawnościami może teraz ubiegać się o to ważne wsparcie finansowe, co dla wielu rodzin jest sygnałem niosącym nadzieję.

Kluczową informacją, która ucieszy wiele osób, jest to, że świadczenie trafia bezpośrednio na konto osoby niesamodzielnej, a nie jej opiekuna. Jego wysokość zależy od liczby uzyskanych punktów i waha się od około 788 zł (przy 70-74 punktach) do maksymalnie 4327 zł (przy 95-100 punktach). Co istotne, to cenne wsparcie dla seniora i innych osób z niepełnosprawnością jest niezależne od dochodów i można je pobierać razem z emeryturą czy rentą.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające? Procedura krok po kroku

Choć droga do uzyskania świadczenia może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości składa się z trzech logicznych etapów, które opisano na portalu gov.pl. Cały proces rozpoczyna sama osoba z niepełnosprawnością. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji, która ustali poziom potrzeby wsparcia. Następnie należy spodziewać się wizyty komisji, oceniającej faktyczną zdolność do wykonywania codziennych czynności. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z WZON, z przyznanymi co najmniej 70 punktami, można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Warto przy tym pamiętać, by wniosek do ZUS złożyć w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji, co gwarantuje otrzymanie wyrównania za cały ten okres.

Co ocenia komisja WZON? To nie dokumenty, a codzienne czynności są kluczowe

Zasadniczą i często najbardziej stresującą częścią całego procesu jest ocena dokonywana przez komisję WZON. Warto wiedzieć, że nie opiera się ona wyłącznie na suchej dokumentacji medycznej, co jest istotną zmianą w porównaniu do innych świadczeń. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, poziom potrzeby wsparcia, kluczowy dla nowego orzeczenia, jest określany na podstawie bezpośredniej obserwacji i oceny realnej zdolności do wykonania 32 konkretnych czynności życiowych. Takie podejście ma na celu zbadanie, na ile dana osoba jest faktycznie samodzielna w codziennym funkcjonowaniu.

Komisja bierze pod lupę między innymi umiejętność zmiany pozycji ciała, poruszania się po domu, mycia się, ubierania czy samodzielnego jedzenia. Analizowane są również zdolności komunikacyjne, korzystanie z toalety, a nawet zdolność do podejmowania decyzji i bezpiecznego pozostawania bez opieki. To ważny sygnał alarmowy dla rodziny, jeśli bliski nie radzi sobie z tymi czynnościami. Warto też pamiętać o swoich prawach: jeśli przyznana liczba punktów jest niesatysfakcjonująca, w ciągu 14 dni można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w dalszej kolejności odwołać się do sądu.

Państwo opłaci składki ZUS opiekunowi. Jakie warunki trzeba spełnić?

Nowe przepisy to również dobra wiadomość dla samego opiekuna. Senior, który poświęca się opiece nad współmałżonkiem pobierającym świadczenie wspierające i z tego powodu nie podejmuje pracy zarobkowej, zyskuje prawo do opłacania przez państwo składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. To ważne zabezpieczenie na przyszłość dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Podstawowymi warunkami są wspólne zamieszkiwanie oraz brak zatrudnienia. Jak informuje ZUS, aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy złożyć wniosek USW-1, co można zrobić wyłącznie elektronicznie przez platformę PUE ZUS. Warto również wiedzieć, że jeśli jeden opiekun zajmuje się kilkoma osobami, ubezpieczenie przysługuje mu tylko z tytułu opieki nad jedną z nich.

Kto nie otrzyma świadczenia wspierającego? Ważne wyłączenia i termin waloryzacji

Warto jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których świadczenie wspierające nie zostanie przyznane, nawet mimo uzyskania wymaganej liczby punktów. Główne wyłączenie dotyczy osób, które na stałe przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Istotna uwaga: przejściowy pobyt w szpitalu nie pozbawia prawa do świadczenia.

Na horyzoncie widać już kolejną dobrą wiadomość dla świadczeniobiorców. Od 1 marca 2026 roku kwoty wsparcia zostaną podwyższone. Ta coroczna waloryzacja jest powiązana ze wzrostem renty socjalnej i, jak uspokaja ZUS, odbędzie się w pełni automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków. Prognozuje się, że renta socjalna wzrośnie do kwoty około 1971 złotych, co proporcjonalnie podniesie wszystkie progi świadczenia wspierającego, przynosząc dodatkowe, odczuwalne wsparcie finansowe.

