Biały bus i próba porwania dziewczynki. Policja zatrzymała parę podejrzanych

Niepokojący incydent z udziałem małej dziewczynki. Para chciała ją wciągnąć do białego busa

Do zdarzenia doszło 14 maja około godziny 13.30. Jak wynika ze zgłoszenia, kobieta i mężczyzna poruszający się białym busem zaczepili dziewczynkę wracającą ze świetlicy szkolnej do domu. Dziecko, zachowując zimną krew, uciekło i natychmiast poinformowało dorosłych o całym zajściu.

Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju natychmiast podjęli działania. Rejon, w którym doszło do zdarzenia, został objęty szczególnym nadzorem. Policjanci rozpoczęli weryfikację informacji zawartych w zgłoszeniu, a priorytetem było zidentyfikowanie pojazdu oraz osób, które się nim poruszały.

Intensywne działania przyniosły efekt. Na terenie województwa lubelskiego policjanci zatrzymali podejrzanych, którzy zostali przewiezieni do komendy w Nowym Sączu, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Muszynie. Tam przeprowadzono z nimi dalsze czynności procesowe.

Kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzut usiłowania uprowadzenia małoletniej. Dodatkowo, mężczyźnie śledczy zarzucili zmuszanie dziewczynki do określonego zachowania oraz naruszenie jej nietykalności cielesnej. Za te przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym incydentem, policja apeluje do rodziców i nauczycieli o zwiększenie świadomości dzieci na temat potencjalnych zagrożeń. - Aby zwiększyć świadomość dzieci o tego typu zagrożeniach zwracamy się z apelem do rodziców i nauczycieli, aby rozmawiali i przypominali dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tłumaczyli, na co zwrócić uwagę i jak trzeba się zachować, aby być bezpiecznym – czytamy w komunikacie policji.

Policja przypomina również, aby w razie jakichkolwiek niepokojących sytuacji niezwłocznie informować służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.