Brutalne zabójstwo kobiety pod Tarnowem. Jest decyzja w sprawie syna 89-latki

Sąd aresztował Lucjana K. zaocznie. Co dalej z podejrzanym o zabójstwo matki?

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 23 czerwca. Najpierw policjanci otrzymali wezwanie do interwencji w sklepie w Tarnowcu. Agresywny mężczyzna demolował tam wyposażenie lokalu. Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna niszczył również zaparkowane przed sklepem samochody. Sprawca został obezwładniony i natychmiast zatrzymany. Nikt nie spodziewał się, że to dopiero początek horroru. Niedługo po zatrzymaniu Lucjana K., do tarnowskiej komendy wpłynęło kolejne, znacznie bardziej mrożące krew w żyłach zgłoszenie. Członek rodziny odnalazł w domu przy ulicy Sanguszki zwłoki 89-letniej kobiety. Szybko okazało się, że zmarła to Teresa K., matka zatrzymanego wcześniej 50-latka.

Mimo że dowody jednoznacznie obciążały Lucjana K., jego fatalny stan psychiczny uniemożliwił przeprowadzenie z nim standardowych czynności procesowych. Do Sądu Rejonowego w Tarnowie trafił wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu, a posiedzenie odbyło się bez udziału podejrzanego.

– Ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią lekarską, nie można było ogłosić zarzutu i przesłuchać Lucjana K. w charakterze podejrzanego. Dlatego też w tym przypadku przepisy przewidują możliwość tak zwanego trybu zaocznego, więc sąd procedował bez udziału podejrzanego, ale w obecności jego obrońcy – wyjaśnił w rozmowie z Radiem ESKA prok. Mieczysław Sienicki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 50-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Kluczowe dla dalszych losów Lucjana K. będą teraz badania psychiatryczne. Mężczyzna trafi do aresztu śledczego w Krakowie, który dysponuje odpowiednim oddziałem szpitalnym. Biegli ocenią, czy w chwili popełniania zbrodni był poczytalny.

Jak informuje prokuratura, 50-latek nie był w przeszłości karany i nic nie wiadomo o jego wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym. Jeśli biegli orzekną, że był niepoczytalny, śledztwo zostanie umorzone, a prokurator złoży wniosek o umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.