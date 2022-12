Dr Zbigniew Martyka dostał zakaz wykonywania zawodu. "Zarzuty są wręcz absurdalne, nie mają oparcia w faktach"

Życie na wolności go przerosło. 59-letni recydywista wytrzymał tylko 3 miesiące i znowu to zrobił

Dr Zbigniew Martyka pozbawiony na rok prawa wykonywania zawodu. Wyrok Sądu Lekarskiego

W poniedziałek, 19 grudnia w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej dr Zbigniew Martyka stanął przed Sądem Lekarskim i został skazany na roczne pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Szef oddziału zakaźnego szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej został obwiniony o rozprzestrzenianie "niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną" informacji dotyczących pandemii COVID-19. Martyka krytykował między innymi nakaz noszenia maseczek, masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi oraz lockdowny. Swoich poglądów na temat pandemii medyk nie zmienił, pomimo tego, że sam zakaził się koronawirusem i w sposób "dosyć uciążliwy" przebył chorobę COVID-19. Pod koniec ubiegłego roku Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych negatywnie oceniło medialne wypowiedzi dr. Martyki na temat pandemii. - Sposób, w jaki dr Martyka powołuje się na piśmiennictwo naukowe, wskazuje na brak umiejętności oceny wartości publikacji i interpretacji wyników badań naukowych. Wynika to zapewne w dużej mierze z braku doświadczenia naukowego, o czym świadczy zerowy w ostatnim ćwierćwieczu dorobek naukowy, który można zweryfikować poprzez analizę PubMed czy Web of Science. W związku z tym przestrzegamy przed poważnym traktowaniem wypowiedzi dr. Martyki, zwłaszcza że mają one charakter obraźliwy wobec innych lekarzy oraz naukowców i mogą stanowić naruszenie zasad etyki. Niewłaściwie interpretowane wnioski wyciągane przez dr. Martykę z badań naukowych i przekazywane opinii publicznej mogą powodować zagrożenie zdrowia i życia osób, które przyjmą je jako wiarygodne - czytamy w komunikacie PTEiLCZ.

Demonstracja w obronie dr. Martyki. Na miejscu byli posłowie

Sam Martyka odpierał zarzuty i nazywał je "wręcz absurdalnymi i nie mającymi oparcia w faktach oraz w medycynie opartej na dowodach". Jego argumenty nie przekonały jednak Sądu Lekarskiego, który postanowił zawiesić jego uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza na jeden rok. W związku z rozprawą przed Sądem Lekarskim, w Krakowie odbyła się demonstracja zwolenników dr. Martyki oraz środowisk sprzeciwiających się obowiązkowym szczepieniom oraz lockdownom. W zgromadzeniu wzięli udział między innymi posłowie Konfederacji: Konrad Berkowicz i Grzegorz Braun. Drugi z parlamentarzystów poinformował w mediach społecznościowych, że uniemożliwiono mu przeprowadzenie interwencji poselskiej w krakowskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej oraz zraniono go w rękę i nogę.

Wyrokiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie z dn. 19.12.2022 r odebrano dr. n. med. Zbigniewowi Martyce Prawo wykonywania zawodu za 1 rok.— Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) December 19, 2022

