Rodzinna tragedia w Woli Szczucińskiej. Nawet prokuratorzy płakali. Wiadomo, co z kobietą, która zabiła swoje córki

W maju w Woli Szczucińskiej (powiat dąbrowski) miała miejsce zbrodnia, jak z najgorszego koszmaru. Kobieta zabiła swoje kilkuletnie córeczki, a później wrzuciła ich ciała do ogniska. Następnego dnia rano wysłała do swojej matki niepokojącego SMS-a. Sygnalizowała, że zgubiła dzieci. Babcia Nadii i Oliwii wezwała policję. Wówczas straszna prawda wyszła na jaw. Nawet prokuratorzy, którzy pracowali przy wyjaśnianiu okoliczności tej makabry nie mogli opanować emocji, gdy ciała zmarłych dzieci byli wyciągane z ogniska. Zachowanie matki od razu wzbudziło podejrzenia śledczych, co do stanu jej zdrowia psychicznego.

Zgodnie z zapowiedziami Monika B. (40 l.) została skierowana na obserwację psychiatryczną, na której wciąż przebywa.

Pani przebywa na obserwacji psychiatrycznej, czekamy na jej wyniki. Po zakończeniu obserwacji będziemy czekać na opinie sądowo-psychiatryczną, czekamy także na szereg innych opinii głównie z zakresu medycyny sądowej. O szczegółach sprawy nie mogę mówić ze względu na ochronę danych osobowych, jak i dobro rodziny – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prok. Mikołaj Grzesik z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Nadia i Oliwia zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Borkach. Z oczywistych względów matka nie wzięła udziału w pogrzebie dziewczynek. Siostrzyczki pożegnał tata, dziadkowie, wujkowie, ciocie, a także sąsiedzi. Grobowiec, w którym spoczęły dziewczynki pokrył się wieńcami i wiązankami z białych kwiatów.

